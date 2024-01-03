Боррель и глава МИД Ирана обсудили взрывы в Кермане и ситуацию в Газе
Боррель и глава МИД Ирана обсудили взрывы у кладбища в Кермане и ситуацию в Газе
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh RavariНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh Ravari
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
ТЕГЕРАН, 3 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом осудил теракт, произошедший в среду в иранском городе Керман, стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, события в секторе Газа, передает внешнеполитическое ведомство Ирана.
Ранее в среду министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек в результате двух взрывов, прогремевших в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани. По данным, опубликованным в СМИ до заявления министра, число погибших достигло 103 человек, еще 211 получили ранения. Взрывы, как указывает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.
"Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Амир Абдоллахианом решительно осудил террористический акт в городе Керман", - говорится в сообщении ведомства.
МИД Ирана подчеркивает, что его глава поблагодарил Борреля за проявленное сочувствие и указал на необходимость силами мирового сообщества бороться с различными формами терроризма.
Министерство уточняет, что во время беседы стороны также обменялись мнениями о последних событиях в регионе, в частности, на фоне продолжающегося обострения палестино-израильского конфликта обсудили ситуацию в секторе Газа.
Накануне правительство Ирана объявило четверг днем национального траура по погибшим в результате взрывов. Президент страны Эбрахим Раиси, отложивший запланированный на 4 января визит в Турцию, заявил, что заказчики и исполнители теракта будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами исламской республики и наказаны по заслугам. В свою очередь, верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил в послании, что исполнители и организаторы теракта станут мишенью для приведения в исполнение справедливого наказания и должны знать, что за катастрофой, которую они создали, последует "жесткий ответ".
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.