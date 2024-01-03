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Боррель и глава МИД Ирана обсудили взрывы в Кермане и ситуацию в Газе - РИА Новости, 03.01.2024
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23:35 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/terakt-1919636163.html
Боррель и глава МИД Ирана обсудили взрывы в Кермане и ситуацию в Газе
Боррель и глава МИД Ирана обсудили взрывы в Кермане и ситуацию в Газе - РИА Новости, 03.01.2024
Боррель и глава МИД Ирана обсудили взрывы в Кермане и ситуацию в Газе
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом осудил теракт, произошедший... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T23:35
2024-01-03T23:35
в мире
иран
багдад (город)
ближний восток
жозеп боррель
хосейн амир абдоллахиан
касем сулеймани
взрыв в кермане
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ТЕГЕРАН, 3 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом осудил теракт, произошедший в среду в иранском городе Керман, стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, события в секторе Газа, передает внешнеполитическое ведомство Ирана. Ранее в среду министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек в результате двух взрывов, прогремевших в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани. По данным, опубликованным в СМИ до заявления министра, число погибших достигло 103 человек, еще 211 получили ранения. Взрывы, как указывает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. "Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Амир Абдоллахианом решительно осудил террористический акт в городе Керман", - говорится в сообщении ведомства. МИД Ирана подчеркивает, что его глава поблагодарил Борреля за проявленное сочувствие и указал на необходимость силами мирового сообщества бороться с различными формами терроризма. Министерство уточняет, что во время беседы стороны также обменялись мнениями о последних событиях в регионе, в частности, на фоне продолжающегося обострения палестино-израильского конфликта обсудили ситуацию в секторе Газа. Накануне правительство Ирана объявило четверг днем национального траура по погибшим в результате взрывов. Президент страны Эбрахим Раиси, отложивший запланированный на 4 января визит в Турцию, заявил, что заказчики и исполнители теракта будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами исламской республики и наказаны по заслугам. В свою очередь, верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил в послании, что исполнители и организаторы теракта станут мишенью для приведения в исполнение справедливого наказания и должны знать, что за катастрофой, которую они создали, последует "жесткий ответ". В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
https://ria.ru/20240103/terakty-1919610798.html
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иран
багдад (город)
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в мире, иран, багдад (город), ближний восток, жозеп боррель, хосейн амир абдоллахиан, касем сулеймани, взрыв в кермане
В мире, Иран, Багдад (город), Ближний Восток, Жозеп Боррель, Хосейн Амир Абдоллахиан, Касем Сулеймани, Взрыв в Кермане
Боррель и глава МИД Ирана обсудили взрывы в Кермане и ситуацию в Газе

Боррель и глава МИД Ирана обсудили взрывы у кладбища в Кермане и ситуацию в Газе

© AP Photo / Mahdi Karbakhsh RavariНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh Ravari
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 3 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом осудил теракт, произошедший в среду в иранском городе Керман, стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, события в секторе Газа, передает внешнеполитическое ведомство Ирана.
Ранее в среду министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек в результате двух взрывов, прогремевших в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани. По данным, опубликованным в СМИ до заявления министра, число погибших достигло 103 человек, еще 211 получили ранения. Взрывы, как указывает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.
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"Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Амир Абдоллахианом решительно осудил террористический акт в городе Керман", - говорится в сообщении ведомства.
МИД Ирана подчеркивает, что его глава поблагодарил Борреля за проявленное сочувствие и указал на необходимость силами мирового сообщества бороться с различными формами терроризма.
Министерство уточняет, что во время беседы стороны также обменялись мнениями о последних событиях в регионе, в частности, на фоне продолжающегося обострения палестино-израильского конфликта обсудили ситуацию в секторе Газа.
Накануне правительство Ирана объявило четверг днем национального траура по погибшим в результате взрывов. Президент страны Эбрахим Раиси, отложивший запланированный на 4 января визит в Турцию, заявил, что заказчики и исполнители теракта будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами исламской республики и наказаны по заслугам. В свою очередь, верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил в послании, что исполнители и организаторы теракта станут мишенью для приведения в исполнение справедливого наказания и должны знать, что за катастрофой, которую они создали, последует "жесткий ответ".
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
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В миреИранБагдад (город)Ближний ВостокЖозеп БоррельХосейн Амир АбдоллахианКасем СулейманиВзрыв в Кермане
 
 
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