https://ria.ru/20240103/terakt-1919636163.html

Боррель и глава МИД Ирана обсудили взрывы в Кермане и ситуацию в Газе

Боррель и глава МИД Ирана обсудили взрывы в Кермане и ситуацию в Газе - РИА Новости, 03.01.2024

Боррель и глава МИД Ирана обсудили взрывы в Кермане и ситуацию в Газе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом осудил теракт, произошедший... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T23:35

2024-01-03T23:35

2024-01-03T23:35

в мире

иран

багдад (город)

ближний восток

жозеп боррель

хосейн амир абдоллахиан

касем сулеймани

взрыв в кермане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919595959_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_25139e46fc7f08b5d387a2b288d2a6cb.jpg

ТЕГЕРАН, 3 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом осудил теракт, произошедший в среду в иранском городе Керман, стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, события в секторе Газа, передает внешнеполитическое ведомство Ирана. Ранее в среду министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек в результате двух взрывов, прогремевших в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касема Сулеймани. По данным, опубликованным в СМИ до заявления министра, число погибших достигло 103 человек, еще 211 получили ранения. Взрывы, как указывает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. "Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Амир Абдоллахианом решительно осудил террористический акт в городе Керман", - говорится в сообщении ведомства. МИД Ирана подчеркивает, что его глава поблагодарил Борреля за проявленное сочувствие и указал на необходимость силами мирового сообщества бороться с различными формами терроризма. Министерство уточняет, что во время беседы стороны также обменялись мнениями о последних событиях в регионе, в частности, на фоне продолжающегося обострения палестино-израильского конфликта обсудили ситуацию в секторе Газа. Накануне правительство Ирана объявило четверг днем национального траура по погибшим в результате взрывов. Президент страны Эбрахим Раиси, отложивший запланированный на 4 января визит в Турцию, заявил, что заказчики и исполнители теракта будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами исламской республики и наказаны по заслугам. В свою очередь, верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил в послании, что исполнители и организаторы теракта станут мишенью для приведения в исполнение справедливого наказания и должны знать, что за катастрофой, которую они создали, последует "жесткий ответ". В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.

https://ria.ru/20240103/terakty-1919610798.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

иран

багдад (город)

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, багдад (город), ближний восток, жозеп боррель, хосейн амир абдоллахиан, касем сулеймани, взрыв в кермане