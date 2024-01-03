https://ria.ru/20240103/terakt-1919631842.html
Белый дом прокомментировал взрывы в иранском Кермане
Белый дом прокомментировал взрывы в иранском Кермане - РИА Новости, 03.01.2024
Белый дом прокомментировал взрывы в иранском Кермане
США не знают, кто стоит за терактом в Иране, не считают Израиль причастным, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T22:24
2024-01-03T22:24
2024-01-03T22:29
в мире
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взрыв в кермане
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США не знают, кто стоит за терактом в Иране, не считают Израиль причастным, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби."У нас нет информации о том, как это произошло, и кто мог бы быть ответственным", - заявил Кирби журналистам.По его словам, США не обладали какой-либо информацией о том, что подобный теракт может быть осуществлен."У нас нет указаний на то, что Израиль был в каком-то виде вовлечен в это", - заявил Кирби.Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.По последним данным, число погибших возросло до 103 человек, еще 211 получили ранения.В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
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Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
2024-01-03T22:24
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в мире, иран, израиль, сша, взрыв в кермане, джон кирби, касем сулеймани
В мире, Иран, Израиль, США, Взрыв в Кермане, Джон Кирби, Касем Сулеймани
Белый дом прокомментировал взрывы в иранском Кермане
Белый дом не нашел указаний на причастность Израиля к теракту в иранском Кермане
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США не знают, кто стоит за терактом в Иране, не считают Израиль причастным, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"У нас нет информации о том, как это произошло, и кто мог бы быть ответственным", - заявил Кирби журналистам.
По его словам, США не обладали какой-либо информацией о том, что подобный теракт может быть осуществлен.
"У нас нет указаний на то, что Израиль был в каком-то виде вовлечен в это", - заявил Кирби.
Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани
. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.
По последним данным, число погибших возросло до 103 человек, еще 211 получили ранения.
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада
операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне
их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке
, в том числе по Айн-аль-Асад.
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