https://ria.ru/20240103/terakt-1919629262.html

Пашинян выразил соболезнования Раиси после взрывов в Иране

Пашинян выразил соболезнования Раиси после взрывов в Иране - РИА Новости, 03.01.2024

Пашинян выразил соболезнования Раиси после взрывов в Иране

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Эбрахиму Раиси в связи со взрывами в городе Керман. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T21:56

2024-01-03T21:56

2024-01-03T21:56

в мире

иран

багдад (город)

армения

касем сулеймани

взрыв в кермане

никол пашинян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919585881_0:0:998:561_1920x0_80_0_0_f6c2e180a2cdb50e63f712f1b5ccde60.jpg

ЕРЕВАН, 3 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Эбрахиму Раиси в связи со взрывами в городе Керман. "Со скорбью узнал о произошедшей сегодня в Кермане трагедии, в результате которой погибли и получили ранения невинные люди. Ваше Превосходительство, позвольте в этот тяжелый момент от имени народа Республики Армения и от себя лично выразить соболезнования всем родственникам погибших и пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в послании, текст которого размещён на сайте кабмина. Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. По последним данным, число погибших возросло до 103 человек, еще 211 получили ранения. В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.

https://ria.ru/20240103/terakty-1919610798.html

https://ria.ru/20240103/terakt-1919604739.html

иран

багдад (город)

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, багдад (город), армения, касем сулеймани, взрыв в кермане, никол пашинян