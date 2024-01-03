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Пашинян выразил соболезнования Раиси после взрывов в Иране - РИА Новости, 03.01.2024
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21:56 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/terakt-1919629262.html
Пашинян выразил соболезнования Раиси после взрывов в Иране
Пашинян выразил соболезнования Раиси после взрывов в Иране - РИА Новости, 03.01.2024
Пашинян выразил соболезнования Раиси после взрывов в Иране
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Эбрахиму Раиси в связи со взрывами в городе Керман. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T21:56
2024-01-03T21:56
в мире
иран
багдад (город)
армения
касем сулеймани
взрыв в кермане
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 3 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Эбрахиму Раиси в связи со взрывами в городе Керман. "Со скорбью узнал о произошедшей сегодня в Кермане трагедии, в результате которой погибли и получили ранения невинные люди. Ваше Превосходительство, позвольте в этот тяжелый момент от имени народа Республики Армения и от себя лично выразить соболезнования всем родственникам погибших и пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в послании, текст которого размещён на сайте кабмина. Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. По последним данным, число погибших возросло до 103 человек, еще 211 получили ранения. В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
https://ria.ru/20240103/terakty-1919610798.html
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иран
багдад (город)
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в мире, иран, багдад (город), армения, касем сулеймани, взрыв в кермане, никол пашинян
В мире, Иран, Багдад (город), Армения, Касем Сулеймани, Взрыв в Кермане, Никол Пашинян
Пашинян выразил соболезнования Раиси после взрывов в Иране

Пашинян выразил соболезнования Раиси после взрывов в иранском Кермане

© Фото : Fars News Agency Участники траурных мероприятий в провинции Керман, Иран
Участники траурных мероприятий в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© Фото : Fars News Agency
Участники траурных мероприятий в провинции Керман, Иран
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования президенту Ирана Эбрахиму Раиси в связи со взрывами в городе Керман.
"Со скорбью узнал о произошедшей сегодня в Кермане трагедии, в результате которой погибли и получили ранения невинные люди. Ваше Превосходительство, позвольте в этот тяжелый момент от имени народа Республики Армения и от себя лично выразить соболезнования всем родственникам погибших и пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в послании, текст которого размещён на сайте кабмина.
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.
По последним данным, число погибших возросло до 103 человек, еще 211 получили ранения.
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
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Вчера, 18:14
 
В миреИранБагдад (город)АрменияКасем СулейманиВзрыв в КерманеНикол Пашинян
 
 
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