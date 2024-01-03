Генсек ООН осудил теракт в Иране
Генсек ООН Гутерреш осудил теракт у кладбища в иранском Кермане
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh RavariНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh Ravari
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
ООН, 3 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил нападение в иранском Кермане и призвал привлечь к ответу виновных, сообщила на брифинге сотрудница пресс-службы ООН Флоренсия Сото Ниньо.
"Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшнее нападение на мемориальную церемонию в городе Керман в Исламской Республике Иран, в результате которого, как сообщается, погибло более 100 человек и многие получили ранения. Генеральный секретарь призывает привлечь к ответственности виновных", - сказала Сото Ниньо.
Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.