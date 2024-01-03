https://ria.ru/20240103/teplosnabzhenie-1919564627.html

Власти объяснили отсутствие теплоснабжения в курском Железногорске

Власти объяснили отсутствие теплоснабжения в курском Железногорске - РИА Новости, 03.01.2024

Власти объяснили отсутствие теплоснабжения в курском Железногорске

Энергоснабжение и теплоснабжение отключены в Железногорске в Курской области из-за ремонта подстанции, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T12:29

2024-01-03T12:29

2024-01-03T12:49

происшествия

жкх

железногорск

курская область

специальная военная операция на украине

роман старовойт

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Энергоснабжение и теплоснабжение отключены в Железногорске в Курской области из-за ремонта подстанции, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.Ранее Старовойт сообщал, что Железногорский район подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ. Из-за скачка напряжения и гидроудара произошёл порыв теплотрассы, в результате в 17 многоквартирных домах не было отопления. Последствия атаки устраняются."Для безопасной организации работ по восстановлению повреждений были вынуждены отключить подстанцию в Железногорске. В результате в настоящее время в городе отсутствуют энергоснабжение и теплоснабжение. В течение двух часов последствия аварии будут ликвидированы. Выехал на место для координации восстановительных работ", - написал губернатор.

https://ria.ru/20231224/svet-1917760571.html

железногорск

курская область

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происшествия, жкх, железногорск , курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины