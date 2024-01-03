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Власти объяснили отсутствие теплоснабжения в курском Железногорске - РИА Новости, 03.01.2024
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12:29 03.01.2024 (обновлено: 12:49 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/teplosnabzhenie-1919564627.html
Власти объяснили отсутствие теплоснабжения в курском Железногорске
Власти объяснили отсутствие теплоснабжения в курском Железногорске - РИА Новости, 03.01.2024
Власти объяснили отсутствие теплоснабжения в курском Железногорске
Энергоснабжение и теплоснабжение отключены в Железногорске в Курской области из-за ремонта подстанции, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T12:29
2024-01-03T12:49
происшествия
жкх
железногорск
курская область
специальная военная операция на украине
роман старовойт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Энергоснабжение и теплоснабжение отключены в Железногорске в Курской области из-за ремонта подстанции, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.Ранее Старовойт сообщал, что Железногорский район подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ. Из-за скачка напряжения и гидроудара произошёл порыв теплотрассы, в результате в 17 многоквартирных домах не было отопления. Последствия атаки устраняются."Для безопасной организации работ по восстановлению повреждений были вынуждены отключить подстанцию в Железногорске. В результате в настоящее время в городе отсутствуют энергоснабжение и теплоснабжение. В течение двух часов последствия аварии будут ликвидированы. Выехал на место для координации восстановительных работ", - написал губернатор.
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происшествия, жкх, железногорск , курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины
Происшествия, ЖКХ, Железногорск , Курская область, Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
Власти объяснили отсутствие теплоснабжения в курском Железногорске

Теплоснабжение отсутствуют в Железногорске Курской области из-за ремонтных работ

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСпециалист осуществляет контроль рабочих параметров котла
Специалист осуществляет контроль рабочих параметров котла - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Специалист осуществляет контроль рабочих параметров котла. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Энергоснабжение и теплоснабжение отключены в Железногорске в Курской области из-за ремонта подстанции, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
Ранее Старовойт сообщал, что Железногорский район подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ. Из-за скачка напряжения и гидроудара произошёл порыв теплотрассы, в результате в 17 многоквартирных домах не было отопления. Последствия атаки устраняются.
«
"Для безопасной организации работ по восстановлению повреждений были вынуждены отключить подстанцию в Железногорске. В результате в настоящее время в городе отсутствуют энергоснабжение и теплоснабжение. В течение двух часов последствия аварии будут ликвидированы. Выехал на место для координации восстановительных работ", - написал губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖКХЖелезногорскКурская областьРоман СтаровойтВооруженные силы Украины
 
 
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