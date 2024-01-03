https://ria.ru/20240103/teplosnabzhenie-1919564627.html
Власти объяснили отсутствие теплоснабжения в курском Железногорске
Власти объяснили отсутствие теплоснабжения в курском Железногорске - РИА Новости, 03.01.2024
Власти объяснили отсутствие теплоснабжения в курском Железногорске
Энергоснабжение и теплоснабжение отключены в Железногорске в Курской области из-за ремонта подстанции, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T12:29
2024-01-03T12:29
2024-01-03T12:49
происшествия
жкх
железногорск
курская область
специальная военная операция на украине
роман старовойт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Энергоснабжение и теплоснабжение отключены в Железногорске в Курской области из-за ремонта подстанции, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.Ранее Старовойт сообщал, что Железногорский район подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ. Из-за скачка напряжения и гидроудара произошёл порыв теплотрассы, в результате в 17 многоквартирных домах не было отопления. Последствия атаки устраняются."Для безопасной организации работ по восстановлению повреждений были вынуждены отключить подстанцию в Железногорске. В результате в настоящее время в городе отсутствуют энергоснабжение и теплоснабжение. В течение двух часов последствия аварии будут ликвидированы. Выехал на место для координации восстановительных работ", - написал губернатор.
https://ria.ru/20231224/svet-1917760571.html
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Происшествия, ЖКХ, Железногорск , Курская область, Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
Власти объяснили отсутствие теплоснабжения в курском Железногорске
Теплоснабжение отсутствуют в Железногорске Курской области из-за ремонтных работ