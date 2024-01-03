Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области десятки населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 03.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/svet-1919600354.html
В Ярославской области десятки населенных пунктов остались без света
В Ярославской области десятки населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 03.01.2024
В Ярославской области десятки населенных пунктов остались без света
Несколько десятков населенных пунктов остаются без света из-за поваленных на ЛЭП деревьев в Ярославской области, восстановительные работы усложнены сильным... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T17:41
2024-01-03T17:41
происшествия
ярославская область
борисоглебский район
переславль-залесский
михаил евраев
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805058799_0:99:2924:1744_1920x0_80_0_0_4d62c80a79337d099fa88ac06d977395.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Несколько десятков населенных пунктов остаются без света из-за поваленных на ЛЭП деревьев в Ярославской области, восстановительные работы усложнены сильным морозом, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram. "Аварийные бригады в сложных погодных условиях восстанавливают электроснабжение в деревнях и сёлах Брейтовского, Рыбинского, Борисоглебского районов и городского округа Переславль-Залесский. В зоне отключения остаются несколько десятков населенных пунктов", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что ситуация на контроле, работы продолжатся в круглосуточном режиме до полного устранения проблем. По словам Евраева, сильные морозы усложняют работу энергетиков. К специалистам ПАО "Россети Центр" присоединились спасатели, которые помогают убирать упавшие в зоне ЛЭП деревья. Прокуратура Ярославской области 25 декабря сообщала, что проводит проверку по фактам массовых отключений света в регионе. По данным ведомства, 23-25 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями была прекращена поставка электроэнергии в 1050 населенных пунктах, в которых проживают свыше 23 тысяч человек. Из-за отключений режим ЧС вводили в восьми районах области, позже его отменили. По словам губернатора, главная причина отключений - несвоевременная расчистка просек ЛЭП и сильнейший снегопад: мокрый тяжелый снег, налипающий на деревья и провода, приводит к их обрыву. В конце декабря снегопады в Ярославской области продолжились, из-за чего, по данным областного правительства, возникли новые отключения электричества. В настоящее время в регионе мороз почти в 30 градусов.
https://ria.ru/20240103/teplosnabzhenie-1919564627.html
ярославская область
борисоглебский район
переславль-залесский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805058799_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_b15335cc309fa95857aede362ec92ebc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославская область, борисоглебский район, переславль-залесский, михаил евраев, жкх
Происшествия, Ярославская область, Борисоглебский район, Переславль-Залесский, Михаил Евраев, ЖКХ
В Ярославской области десятки населенных пунктов остались без света

В Ярославской области десятки населенных пунктов остаются без света из-за аварии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛампочка
Лампочка - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Лампочка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Несколько десятков населенных пунктов остаются без света из-за поваленных на ЛЭП деревьев в Ярославской области, восстановительные работы усложнены сильным морозом, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram.
«
"Аварийные бригады в сложных погодных условиях восстанавливают электроснабжение в деревнях и сёлах Брейтовского, Рыбинского, Борисоглебского районов и городского округа Переславль-Залесский. В зоне отключения остаются несколько десятков населенных пунктов", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что ситуация на контроле, работы продолжатся в круглосуточном режиме до полного устранения проблем.
По словам Евраева, сильные морозы усложняют работу энергетиков. К специалистам ПАО "Россети Центр" присоединились спасатели, которые помогают убирать упавшие в зоне ЛЭП деревья.
Прокуратура Ярославской области 25 декабря сообщала, что проводит проверку по фактам массовых отключений света в регионе. По данным ведомства, 23-25 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями была прекращена поставка электроэнергии в 1050 населенных пунктах, в которых проживают свыше 23 тысяч человек.
Из-за отключений режим ЧС вводили в восьми районах области, позже его отменили. По словам губернатора, главная причина отключений - несвоевременная расчистка просек ЛЭП и сильнейший снегопад: мокрый тяжелый снег, налипающий на деревья и провода, приводит к их обрыву.
В конце декабря снегопады в Ярославской области продолжились, из-за чего, по данным областного правительства, возникли новые отключения электричества. В настоящее время в регионе мороз почти в 30 градусов.
Специалист осуществляет контроль рабочих параметров котла - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Власти объяснили отсутствие теплоснабжения в курском Железногорске
Вчера, 12:29
 
ПроисшествияЯрославская областьБорисоглебский районПереславль-ЗалесскийМихаил ЕвраевЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала