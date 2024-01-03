https://ria.ru/20240103/svet-1919600354.html

В Ярославской области десятки населенных пунктов остались без света

В Ярославской области десятки населенных пунктов остались без света - РИА Новости, 03.01.2024

В Ярославской области десятки населенных пунктов остались без света

Несколько десятков населенных пунктов остаются без света из-за поваленных на ЛЭП деревьев в Ярославской области, восстановительные работы усложнены сильным... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T17:41

2024-01-03T17:41

2024-01-03T17:41

происшествия

ярославская область

борисоглебский район

переславль-залесский

михаил евраев

жкх

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Несколько десятков населенных пунктов остаются без света из-за поваленных на ЛЭП деревьев в Ярославской области, восстановительные работы усложнены сильным морозом, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram. "Аварийные бригады в сложных погодных условиях восстанавливают электроснабжение в деревнях и сёлах Брейтовского, Рыбинского, Борисоглебского районов и городского округа Переславль-Залесский. В зоне отключения остаются несколько десятков населенных пунктов", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что ситуация на контроле, работы продолжатся в круглосуточном режиме до полного устранения проблем. По словам Евраева, сильные морозы усложняют работу энергетиков. К специалистам ПАО "Россети Центр" присоединились спасатели, которые помогают убирать упавшие в зоне ЛЭП деревья. Прокуратура Ярославской области 25 декабря сообщала, что проводит проверку по фактам массовых отключений света в регионе. По данным ведомства, 23-25 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями была прекращена поставка электроэнергии в 1050 населенных пунктах, в которых проживают свыше 23 тысяч человек. Из-за отключений режим ЧС вводили в восьми районах области, позже его отменили. По словам губернатора, главная причина отключений - несвоевременная расчистка просек ЛЭП и сильнейший снегопад: мокрый тяжелый снег, налипающий на деревья и провода, приводит к их обрыву. В конце декабря снегопады в Ярославской области продолжились, из-за чего, по данным областного правительства, возникли новые отключения электричества. В настоящее время в регионе мороз почти в 30 градусов.

https://ria.ru/20240103/teplosnabzhenie-1919564627.html

ярославская область

борисоглебский район

переславль-залесский

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происшествия, ярославская область, борисоглебский район, переславль-залесский, михаил евраев, жкх