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ООН призвала освободить судно, захваченное хуситами в Красном море - РИА Новости, 03.01.2024
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23:13 03.01.2024 (обновлено: 23:37 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/sudno-1919635278.html
ООН призвала освободить судно, захваченное хуситами в Красном море
ООН призвала освободить судно, захваченное хуситами в Красном море - РИА Новости, 03.01.2024
ООН призвала освободить судно, захваченное хуситами в Красном море
ООН призывает немедленно освободить судно Galaxy Leader, захваченное в ноябре в Красном море членами правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы),... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T23:13
2024-01-03T23:37
в мире
красное море
оон
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ансар алла
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ООН, 3 янв - РИА Новости. ООН призывает немедленно освободить судно Galaxy Leader, захваченное в ноябре в Красном море членами правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), заявил на заседании СБ ООН помощник генсека организации Халед Хиари."Мы подтверждаем важность обеспечения безопасности судоходства в регионе. В этой связи мы также призываем к немедленному освобождению Galaxy Leader и команды судна, захваченных хуситами 19 ноября", - сказал Хиари.Бойцы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) 19 ноября в знак поддержки палестинцев в секторе Газа на фоне военных действий Израиля захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых - филиппинцы. Хуситы заявили, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но его владельцем является крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в Израиль.
https://ria.ru/20240103/sudno-1919588660.html
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в мире, красное море, оон, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ансар алла
В мире, Красное море, ООН, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ансар Алла
ООН призвала освободить судно, захваченное хуситами в Красном море

ООН призвала немедленно освободить судно, захваченное хуситами в Красном море

© mmy.yeСудно Galaxy Leader, захваченное йеменской группировкой "Ансар Алла" в Красном море
Судно Galaxy Leader, захваченное йеменской группировкой Ансар Алла в Красном море
© mmy.ye
Судно Galaxy Leader, захваченное йеменской группировкой "Ансар Алла" в Красном море
Читать ria.ru в
ООН, 3 янв - РИА Новости. ООН призывает немедленно освободить судно Galaxy Leader, захваченное в ноябре в Красном море членами правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), заявил на заседании СБ ООН помощник генсека организации Халед Хиари.
"Мы подтверждаем важность обеспечения безопасности судоходства в регионе. В этой связи мы также призываем к немедленному освобождению Galaxy Leader и команды судна, захваченных хуситами 19 ноября", - сказал Хиари.
Бойцы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) 19 ноября в знак поддержки палестинцев в секторе Газа на фоне военных действий Израиля захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых - филиппинцы. Хуситы заявили, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но его владельцем является крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в Израиль.
Судно в море - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Хуситы заявили об ударе по контейнеровозу под флагом Мальты
Вчера, 16:08
 
В миреКрасное мореООНЙеменОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАнсар Алла
 
 
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