https://ria.ru/20240103/sudno-1919635278.html

ООН призвала освободить судно, захваченное хуситами в Красном море

ООН призвала освободить судно, захваченное хуситами в Красном море - РИА Новости, 03.01.2024

ООН призвала освободить судно, захваченное хуситами в Красном море

ООН призывает немедленно освободить судно Galaxy Leader, захваченное в ноябре в Красном море членами правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы),... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T23:13

2024-01-03T23:13

2024-01-03T23:37

в мире

красное море

оон

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ансар алла

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ООН, 3 янв - РИА Новости. ООН призывает немедленно освободить судно Galaxy Leader, захваченное в ноябре в Красном море членами правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы), заявил на заседании СБ ООН помощник генсека организации Халед Хиари."Мы подтверждаем важность обеспечения безопасности судоходства в регионе. В этой связи мы также призываем к немедленному освобождению Galaxy Leader и команды судна, захваченных хуситами 19 ноября", - сказал Хиари.Бойцы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) 19 ноября в знак поддержки палестинцев в секторе Газа на фоне военных действий Израиля захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых - филиппинцы. Хуситы заявили, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но его владельцем является крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в Израиль.

https://ria.ru/20240103/sudno-1919588660.html

красное море

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в мире, красное море, оон, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ансар алла