https://ria.ru/20240103/sudno-1919588660.html

Хуситы заявили об ударе по контейнеровозу под флагом Мальты

Хуситы заявили об ударе по контейнеровозу под флагом Мальты - РИА Новости, 03.01.2024

Хуситы заявили об ударе по контейнеровозу под флагом Мальты

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удар по контейнеровозу CMA CGM TAGE, идущего под флагом Мальты. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T16:08

2024-01-03T16:08

2024-01-03T16:08

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красное море

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КАИР, 3 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удар по контейнеровозу CMA CGM TAGE, идущего под флагом Мальты. "Военно-морские силы йеменских вооруженных сил (хуситов - ред.) совершили операцию, в ходе которой был нанесен удар по кораблю CMA CGM TAGE, который следовал в порты оккупированной Палестины", - заявил представитель хуситов Яхья Сариа. Он подчеркнул, что удар был нанесен после того, как экипаж судна отказался отвечать на предупреждения хуситов. Согласно данным сервиса для отслеживания судов Marinetraffic, судно CMA CGM TAGE было построено в 2015 году и ходит под флагом Мальты. Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что несколько торговых судов в южной части Красного моря сообщили о запуске в их направлении баллистических ракет со стороны хуситов, при этом повреждения и ущерб не были зафиксированы. Ранее CENTCOM заявило, что коммерческое судно Hangzhou датской судоходной компании Maersk вновь подверглось атаке со стороны хуситов в Красном море, вертолеты США потопили атаковавшие суда. Также на прошлой неделе CENTCOM сообщало, что американский военный корабль "Грейвли" сбил в Красном море две противокорабельные баллистические ракеты в ответ на атаку хуситов, совершенную на судно Hangzhou, шедшем под флагом Сингапура.

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мальта, красное море, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году