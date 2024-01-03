https://ria.ru/20240103/sudno-1919588660.html
Хуситы заявили об ударе по контейнеровозу под флагом Мальты
Хуситы заявили об ударе по контейнеровозу под флагом Мальты - РИА Новости, 03.01.2024
Хуситы заявили об ударе по контейнеровозу под флагом Мальты
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удар по контейнеровозу CMA CGM TAGE, идущего под флагом Мальты. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T16:08
2024-01-03T16:08
2024-01-03T16:08
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КАИР, 3 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удар по контейнеровозу CMA CGM TAGE, идущего под флагом Мальты. "Военно-морские силы йеменских вооруженных сил (хуситов - ред.) совершили операцию, в ходе которой был нанесен удар по кораблю CMA CGM TAGE, который следовал в порты оккупированной Палестины", - заявил представитель хуситов Яхья Сариа. Он подчеркнул, что удар был нанесен после того, как экипаж судна отказался отвечать на предупреждения хуситов. Согласно данным сервиса для отслеживания судов Marinetraffic, судно CMA CGM TAGE было построено в 2015 году и ходит под флагом Мальты. Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что несколько торговых судов в южной части Красного моря сообщили о запуске в их направлении баллистических ракет со стороны хуситов, при этом повреждения и ущерб не были зафиксированы. Ранее CENTCOM заявило, что коммерческое судно Hangzhou датской судоходной компании Maersk вновь подверглось атаке со стороны хуситов в Красном море, вертолеты США потопили атаковавшие суда. Также на прошлой неделе CENTCOM сообщало, что американский военный корабль "Грейвли" сбил в Красном море две противокорабельные баллистические ракеты в ответ на атаку хуситов, совершенную на судно Hangzhou, шедшем под флагом Сингапура.
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мальта, красное море, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Мальта, Красное море, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы заявили об ударе по контейнеровозу под флагом Мальты
"Ансар Алла" заявило об ударе по контейнеровозу CMA CGM TAGE под флагом Мальты
КАИР, 3 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло удар по контейнеровозу CMA CGM TAGE, идущего под флагом Мальты.
"Военно-морские силы йеменских вооруженных сил (хуситов - ред.) совершили операцию, в ходе которой был нанесен удар по кораблю CMA CGM TAGE, который следовал в порты оккупированной Палестины", - заявил представитель хуситов Яхья Сариа.
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Он подчеркнул, что удар был нанесен после того, как экипаж судна отказался отвечать на предупреждения хуситов.
Согласно данным сервиса для отслеживания судов Marinetraffic, судно CMA CGM TAGE было построено в 2015 году и ходит под флагом Мальты.
Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что несколько торговых судов в южной части Красного моря
сообщили о запуске в их направлении баллистических ракет со стороны хуситов, при этом повреждения и ущерб не были зафиксированы.
Ранее CENTCOM заявило, что коммерческое судно Hangzhou датской судоходной компании Maersk вновь подверглось атаке со стороны хуситов в Красном море, вертолеты США
потопили атаковавшие суда. Также на прошлой неделе CENTCOM сообщало, что американский военный корабль "Грейвли" сбил в Красном море две противокорабельные баллистические ракеты в ответ на атаку хуситов, совершенную на судно Hangzhou, шедшем под флагом Сингапура.
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