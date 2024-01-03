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Мишустин высказался о проверках соблюдения стандартов на продукты
Мишустин высказался о проверках соблюдения стандартов на продукты - РИА Новости, 03.01.2024
Мишустин высказался о проверках соблюдения стандартов на продукты
Необходимо в первую очередь проверять соблюдение стандартов в отношении тех продуктов, которые интересуют людей, установить приоритеты в этой сфере, заявил... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T12:14
2024-01-03T12:14
2024-01-03T12:14
общество
михаил мишустин
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
владимир шалаев
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Необходимо в первую очередь проверять соблюдение стандартов в отношении тех продуктов, которые интересуют людей, установить приоритеты в этой сфере, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым. "Надо в первую очередь проверять соблюдение стандартов в тех продуктах, которые интересуют людей. Я бы сказал, сделать такую приоритизацию - то, что волнует людей, - и соблюдение стандартов как взаимно однозначное соответствие, скажем, приоритету ведомства вашего", - обратился Мишустин к главе Росстандарта.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), владимир шалаев, россия
Общество, Михаил Мишустин, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Владимир Шалаев, Россия
Мишустин высказался о проверках соблюдения стандартов на продукты
Мишустин призвал проверять соблюдение стандартов в интересующих людей продуктах