https://ria.ru/20240103/standarty-1919563296.html

Мишустин высказался о проверках соблюдения стандартов на продукты

Мишустин высказался о проверках соблюдения стандартов на продукты - РИА Новости, 03.01.2024

Мишустин высказался о проверках соблюдения стандартов на продукты

Необходимо в первую очередь проверять соблюдение стандартов в отношении тех продуктов, которые интересуют людей, установить приоритеты в этой сфере, заявил... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T12:14

2024-01-03T12:14

2024-01-03T12:14

общество

михаил мишустин

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

владимир шалаев

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Необходимо в первую очередь проверять соблюдение стандартов в отношении тех продуктов, которые интересуют людей, установить приоритеты в этой сфере, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым. "Надо в первую очередь проверять соблюдение стандартов в тех продуктах, которые интересуют людей. Я бы сказал, сделать такую приоритизацию - то, что волнует людей, - и соблюдение стандартов как взаимно однозначное соответствие, скажем, приоритету ведомства вашего", - обратился Мишустин к главе Росстандарта.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, михаил мишустин, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), владимир шалаев, россия