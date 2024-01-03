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В США заявили, что не отказывались от стремления победить Россию на Украине
В США заявили, что не отказывались от стремления победить Россию на Украине - РИА Новости, 03.01.2024
В США заявили, что не отказывались от стремления победить Россию на Украине
Госдепартамент отрицает, что США меняют задачу своей украинской политики с "тотальной победы над Россией" на укрепление позиций Киева для потенциальных мирных... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T22:23
2024-01-03T22:23
2024-01-03T22:23
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Госдепартамент отрицает, что США меняют задачу своей украинской политики с "тотальной победы над Россией" на укрепление позиций Киева для потенциальных мирных переговоров. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер отверг прошлогоднюю публикацию издания Politico, которое предположило, что смещение акцентов, которое якобы последовало за фиаско украинского контрнаступления, может означать фактическое согласие с территориальными уступками РФ. "Нет, это неправда. Неправда", - ответил он на брифинге на соответствующий вопрос журналиста. Politico писало, что в год выборов президент США Джо Байден не может позволить себе признать неудачу выбранного изначально курса и публично объявить о его смене.
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в мире, сша, киев, джо байден, государственный департамент сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Джо Байден, Государственный департамент США, Россия
В США заявили, что не отказывались от стремления победить Россию на Украине
Госдеп: США не отказывались от стремления к победе над Россией на Украине