https://ria.ru/20240103/ssha-1919631595.html

В США заявили, что не отказывались от стремления победить Россию на Украине

В США заявили, что не отказывались от стремления победить Россию на Украине - РИА Новости, 03.01.2024

В США заявили, что не отказывались от стремления победить Россию на Украине

Госдепартамент отрицает, что США меняют задачу своей украинской политики с "тотальной победы над Россией" на укрепление позиций Киева для потенциальных мирных... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T22:23

2024-01-03T22:23

2024-01-03T22:23

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государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Госдепартамент отрицает, что США меняют задачу своей украинской политики с "тотальной победы над Россией" на укрепление позиций Киева для потенциальных мирных переговоров. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер отверг прошлогоднюю публикацию издания Politico, которое предположило, что смещение акцентов, которое якобы последовало за фиаско украинского контрнаступления, может означать фактическое согласие с территориальными уступками РФ. "Нет, это неправда. Неправда", - ответил он на брифинге на соответствующий вопрос журналиста. Politico писало, что в год выборов президент США Джо Байден не может позволить себе признать неудачу выбранного изначально курса и публично объявить о его смене.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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в мире, сша, киев, джо байден, государственный департамент сша, россия