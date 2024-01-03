https://ria.ru/20240103/ssha-1919613818.html

Кеннеди-младший набрал достаточно подписей для выдвижения в президенты

Кеннеди-младший набрал достаточно подписей для выдвижения в президенты - РИА Новости, 03.01.2024

Кеннеди-младший набрал достаточно подписей для выдвижения в президенты

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший набрал в штате Юта достаточное количество подписей в свою поддержку для того, чтобы попасть в... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T19:39

2024-01-03T19:39

2024-01-03T19:39

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дональд трамп

джон кеннеди (политик)

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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший набрал в штате Юта достаточное количество подписей в свою поддержку для того, чтобы попасть в список кандидатов на запланированном в ноябре 2024 года голосовании, следует из опубликованного заявления на сайте политика. Отмечается, что "Юта - это первый штат, где кампания подтвердила подписи" и позднее в среду Кеннеди-младший проведет пресс-конференцию, на которой объявит о планах попадания в списки кандидатов во всех 50 штатах, а также в округе Колумбия. Кеннеди-младший является племянником убитого в 1963 году президента США Джона Кеннеди. В начале октября он объявлял, что будет баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендует ряд политиков, включая бывшего президента страны Дональда Трампа. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20231226/ssha-1918014006.html

https://ria.ru/20231219/amerika-1916592682.html

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в мире, сша, юта, колумбия, роберт кеннеди, дональд трамп, джон кеннеди (политик)