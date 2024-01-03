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Штурмовики Су-25 ударили по опорным пунктам ВСУ с предельно малой высоты - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 03.01.2024 (обновлено: 08:25 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/spetsoperatsiya-1919538429.html
Штурмовики Су-25 ударили по опорным пунктам ВСУ с предельно малой высоты
Штурмовики Су-25 ударили по опорным пунктам ВСУ с предельно малой высоты - РИА Новости, 03.01.2024
Штурмовики Су-25 ударили по опорным пунктам ВСУ с предельно малой высоты
Российские штурмовики Су-25 ударили ракетами по опорным пунктам войск Украины с предельно малой высоты в 25 метров, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T05:03
2024-01-03T08:25
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
су-25
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 ударили ракетами по опорным пунктам войск Украины с предельно малой высоты в 25 метров, сообщили в Минобороны. Это примерно уровень седьмого — восьмого этажа стандартного российского девятиэтажного панельного дома."Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты и живую силу противника на Донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров", — уточнили в ведомстве. В министерстве отметили, что по докладам передового авиационного наводчика военным удалось ударить по всем указанным целям. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.По данным Минобороны от 2 января, за сутки потери ВСУ на Донецком направлении составили около 300 военнослужащих.
https://ria.ru/20240103/spetsoperatsiya-1919537157.html
https://ria.ru/20240103/spetsoperatsiya-1919536662.html
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безопасность, украина, россия, су-25, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Су-25, Вооруженные силы РФ
Штурмовики Су-25 ударили по опорным пунктам ВСУ с предельно малой высоты

Минобороны РФ: Су-25 ударили по опорным пунктам ВСУ с предельно малой высоты

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 ударили ракетами по опорным пунктам войск Украины с предельно малой высоты в 25 метров, сообщили в Минобороны.
Это примерно уровень седьмого — восьмого этажа стандартного российского девятиэтажного панельного дома.
«
"Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты и живую силу противника на Донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров", — уточнили в ведомстве.
В министерстве отметили, что по докладам передового авиационного наводчика военным удалось ударить по всем указанным целям.
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После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
По данным Минобороны от 2 января, за сутки потери ВСУ на Донецком направлении составили около 300 военнослужащих.
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