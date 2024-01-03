https://ria.ru/20240103/sokolov-1919583792.html

Колумниста РИА Новости Максима Соколова похоронили в Тверской области

Колумниста РИА Новости Максима Соколова похоронили в Тверской области - РИА Новости, 03.01.2024

Колумниста РИА Новости Максима Соколова похоронили в Тверской области

Похороны колумниста РИА Новости Максима Соколова прошли на кладбище в селе Столипино в Тверской области, сообщила агентству его супруга Светлана. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T15:21

2024-01-03T15:21

2024-01-03T16:51

максим соколов

дмитрий киселев

маргарита симоньян

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ТВЕРЬ, 3 янв — РИА Новости. Похороны колумниста РИА Новости Максима Соколова прошли на кладбище в селе Столипино в Тверской области, сообщила агентству его супруга Светлана. "Похоронили", — сказала она. Соколов умер 30 декабря на 65-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт. Отпевание и прощание прошло сегодня в Успенской церкви города Зубцова. Соколов много лет был обозревателем ведущих российских СМИ — работал с ВГТРК, Первым каналом, где вел программу "Однако", НТВ, с газетами "Коммерсант", "Известия", "Независимой газетой", журналом "Эксперт" и другими.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования близким Соколова, отметив, что это большая потеря.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал кончину публициста невосполнимой утратой, а его самого — журналистом, задававшим высочайшую планку для коллег, "всегда явным лидером по таланту, глубине и форме". По словам Киселева, Соколов — "исключительный человек, высочайшей культуры, исключительного литературного дара, изысканного чувства юмора, искренней любви к России".

https://ria.ru/20231230/sokolov-1919187966.html

https://ria.ru/20231230/sokolov-1919190523.html

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Прощание с колумнистом РИА Новости Максимом Соколовым Прощание с колумнистом РИА Новости Максимом Соколовым 2024-01-03T15:21 true PT0M17S

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максим соколов, дмитрий киселев, маргарита симоньян, риа новости, общество