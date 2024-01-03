https://ria.ru/20240103/sokolov-1919570881.html
В Тверской области прошло прощание с публицистом Максимом Соколовым
В Тверской области прошло прощание с публицистом Максимом Соколовым - РИА Новости, 03.01.2024
В Тверской области прошло прощание с публицистом Максимом Соколовым
В Успенской церкви города Зубцов в Тверской области прошло прощание с колумнистом РИА Новости Максимом Соколовым, передает корреспондент агентства. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T13:26
2024-01-03T13:26
2024-01-03T14:13
максим соколов
дмитрий киселев
маргарита симоньян
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тверская область
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ЗУБЦОВ (Тверская обл.), 3 янв — РИА Новости. В Успенской церкви города Зубцов в Тверской области прошло прощание с колумнистом РИА Новости Максимом Соколовым, передает корреспондент агентства. Соколов умер 30 декабря на 65-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт. Прощание началось в 12:00 мск. В церкви присутствовали супруга Соколова Светлана, его родители и родственники. Родные журналиста принесли цветы, зажгли свечи, после чего началось отпевание. "Помолились о рабе божьем Максиме, провожая его в последний путь. Сопроводили его молитвами священников, близких ему людей", — сказал батюшка после отпевания. После этого родные и близкие Соколова простились с ним. Похоронят его на кладбище в селе Столипино Тверской области. Соколов много лет был обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК, Первым каналом, где вел программу "Однако", НТВ, с газетами "Коммерсант", "Известия", "Независимой газетой", журналом "Эксперт" и другими. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования близким Соколова, отметив, что это большая потеря. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал кончину публициста невосполнимой утратой, а его самого — журналистом, задававшим высочайшую планку для коллег, "всегда явным лидером по таланту, глубине и форме". По словам Киселева, Соколов — "исключительный человек, высочайшей культуры, исключительного литературного дара, изысканного чувства юмора, искренней любви к России".
https://ria.ru/20231230/sokolov-1919187966.html
https://ria.ru/20231230/sokolov-1919190523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Прощание с колумнистом РИА Новости Максимом Соколовым
Прощание с колумнистом РИА Новости Максимом Соколовым
2024-01-03T13:26
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим соколов, дмитрий киселев, маргарита симоньян, общество, тверская область
Максим Соколов, Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян, Общество, Тверская область
В Тверской области прошло прощание с публицистом Максимом Соколовым
Отпевание и прощание с журналистом Максимом Соколовым прошло в Тверской области
ЗУБЦОВ (Тверская обл.), 3 янв — РИА Новости. В Успенской церкви города Зубцов в Тверской области прошло прощание с колумнистом РИА Новости Максимом Соколовым, передает корреспондент агентства.
Соколов умер 30 декабря на 65-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт.
Максим Соколов и его максимы русской журналистики
Прощание началось в 12:00 мск. В церкви присутствовали супруга Соколова Светлана, его родители и родственники. Родные журналиста принесли цветы, зажгли свечи, после чего началось отпевание.
"Помолились о рабе божьем Максиме, провожая его в последний путь. Сопроводили его молитвами священников, близких ему людей", — сказал батюшка после отпевания.
После этого родные и близкие Соколова простились с ним. Похоронят его на кладбище в селе Столипино Тверской области.
Соколов много лет был обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК, Первым каналом, где вел программу "Однако", НТВ, с газетами "Коммерсант", "Известия", "Независимой газетой", журналом "Эксперт" и другими.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования близким Соколова, отметив, что это большая потеря.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал кончину публициста невосполнимой утратой, а его самого — журналистом, задававшим высочайшую планку для коллег, "всегда явным лидером по таланту, глубине и форме". По словам Киселева, Соколов — "исключительный человек, высочайшей культуры, исключительного литературного дара, изысканного чувства юмора, искренней любви к России".
Биография Максима Соколова