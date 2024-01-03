https://ria.ru/20240103/sokolov-1919570881.html

В Тверской области прошло прощание с публицистом Максимом Соколовым

В Тверской области прошло прощание с публицистом Максимом Соколовым - РИА Новости, 03.01.2024

В Тверской области прошло прощание с публицистом Максимом Соколовым

В Успенской церкви города Зубцов в Тверской области прошло прощание с колумнистом РИА Новости Максимом Соколовым, передает корреспондент агентства. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T13:26

2024-01-03T13:26

2024-01-03T14:13

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маргарита симоньян

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ЗУБЦОВ (Тверская обл.), 3 янв — РИА Новости. В Успенской церкви города Зубцов в Тверской области прошло прощание с колумнистом РИА Новости Максимом Соколовым, передает корреспондент агентства. Соколов умер 30 декабря на 65-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт. Прощание началось в 12:00 мск. В церкви присутствовали супруга Соколова Светлана, его родители и родственники. Родные журналиста принесли цветы, зажгли свечи, после чего началось отпевание. "Помолились о рабе божьем Максиме, провожая его в последний путь. Сопроводили его молитвами священников, близких ему людей", — сказал батюшка после отпевания. После этого родные и близкие Соколова простились с ним. Похоронят его на кладбище в селе Столипино Тверской области. Соколов много лет был обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК, Первым каналом, где вел программу "Однако", НТВ, с газетами "Коммерсант", "Известия", "Независимой газетой", журналом "Эксперт" и другими. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования близким Соколова, отметив, что это большая потеря. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал кончину публициста невосполнимой утратой, а его самого — журналистом, задававшим высочайшую планку для коллег, "всегда явным лидером по таланту, глубине и форме". По словам Киселева, Соколов — "исключительный человек, высочайшей культуры, исключительного литературного дара, изысканного чувства юмора, искренней любви к России".

https://ria.ru/20231230/sokolov-1919187966.html

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Прощание с колумнистом РИА Новости Максимом Соколовым Прощание с колумнистом РИА Новости Максимом Соколовым 2024-01-03T13:26 true PT0M17S

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Ольга Фомченкова

максим соколов, дмитрий киселев, маргарита симоньян, общество, тверская область