https://ria.ru/20240103/serdyuchka-1919576136.html

Под Псковом ДК приостановил дискотеки после инцидента с песней Сердючки

Под Псковом ДК приостановил дискотеки после инцидента с песней Сердючки - РИА Новости, 03.01.2024

Под Псковом ДК приостановил дискотеки после инцидента с песней Сердючки

Дом культуры в Псковской области приостановил проведение дискотек после того, как на одной из них прозвучала песня Верки Сердючки (сценический псевдоним... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T14:13

2024-01-03T14:13

2024-01-03T14:13

псков

псковская область

верка сердючка (андрей данилко)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Дом культуры в Псковской области приостановил проведение дискотек после того, как на одной из них прозвучала песня Верки Сердючки (сценический псевдоним украинского певца Андрея Данилко), что вызвало широкий общественный резонанс, сообщили РИА Новости в ДК. Первого января в соцсети "ВКонтакте" появилось видео дискотеки в районном Доме культуры города Порхов, где участники танцуют под песню Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина". Это вызвало негодование некоторых пользователей, которые сочли композицию оскорбительной для участников специальной военной операции. Директор ДК принесла свои извинения, пояснив, что диджей поставил песню "без какого-то злого умысла и смысла", он "будет наказан". "Дом культуры работает по графику. Все мероприятия, репетиции проходят. Временно отменены дискотеки", - говорится в ответе ДК на запрос агентства. Дискотеки для взрослых проходили здесь по субботам с 22.00 до 2.00 мск. При этом устанавливался вход "строго по оригиналу паспорта", следует из афиши на сайте порховского Дома культуры.

https://ria.ru/20231224/shkolniki-1917817225.html

https://ria.ru/20231125/mat-1911847839.html

псков

псковская область

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псков, псковская область, верка сердючка (андрей данилко), происшествия