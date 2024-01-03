https://ria.ru/20240103/serbiya-1919552535.html

В Сербии опубликовали результаты подсчета голосов на парламентских выборов

В Сербии опубликовали результаты подсчета голосов на парламентских выборов - РИА Новости, 03.01.2024

В Сербии опубликовали результаты подсчета голосов на парламентских выборов

Коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича получает 46,75% голосов согласно данным республиканского избиркома... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T10:16

2024-01-03T10:16

2024-01-03T10:36

в мире

сербия

александр вучич

сербская прогрессивная партия (спп)

беспорядки в белграде

ивица дачич

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БЕЛГРАД, 3 янв – РИА Новости. Коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича получает 46,75% голосов согласно данным республиканского избиркома после подсчета 100% голосов, ожидается рассмотрение жалоб для утверждения окончательных результатов. РИК 30 декабря приняла решение о повторном голосовании на восьми участках из-за жалоб и технических проблем на прошедших 17 декабря парламентских выборах. Волеизъявление проходило с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск), правом голоса обладали 5 352 человека. В ночь на среду на специальном сайте избиркома появились данные с по результатам обработки материалов с 8 273 из 8 273 участков. Лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 46,75% поддержки. На втором месте их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 23,66%. На третьем месте входящая в правительственную коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 6,55%. В состав Скупщины также могут пройти правопатриотическая коалиция "Доктор Милош Йованович – надежда для Сербии" с 5,02% голосов и блок пульмонолога-евроскептика "Мы, голос народа – профессор, доктор Бранимир Несторович", который по этим данным получает 4,69% поддержки. Проходной ценз для движений национальных меньшинств рассчитывается по другой формуле, гарантированно в Скупщину проходит с 1,7% "Союз венгров Воеводины". Ожидается заседания РИК, на которых в течение ещё 72 часов республиканская комиссия рассмотрит жалобы и утвердит окончательные результаты волеизъявления. На вручение мандатов депутатам нового созыва Скупщины по закону отводится 30 дней, после чего открывается срок в 90 дней для формирования нового состава правительства Сербии с четырехлетним мандатом. РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендовали свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.

https://ria.ru/20231230/vuchich-1919192502.html

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917940201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия, александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп), беспорядки в белграде, ивица дачич