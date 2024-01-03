https://ria.ru/20240103/serbiya-1919550792.html

Прозападные протесты в Сербии провалились, считает эксперт

Прозападные протесты в Сербии провалились, считает эксперт - РИА Новости, 03.01.2024

Прозападные протесты в Сербии провалились, считает эксперт

Прозападные протесты в Сербии провалились, так как Запад не видит в них потенциала, а оппозиционные настроения в сербском обществе недостаточно сильны, заявил... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T09:51

2024-01-03T09:51

2024-01-03T09:51

в мире

сербия

белград (город)

сша

александр вучич

нато

евросоюз

беспорядки в белграде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917910851_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_8a872281f06865b257c531bff0698ec4.jpg

БЕЛГРАД, 3 янв - РИА Новости. Прозападные протесты в Сербии провалились, так как Запад не видит в них потенциала, а оппозиционные настроения в сербском обществе недостаточно сильны, заявил РИА Новости профессор Белградского университета, сербский политолог Срджан Перишич. "Протесты провалились. Организаторы протеста не могут собрать большое количество людей. Не все белградцы, проголосовавшие на выборах за прозападную оппозицию, хотят идти на демонстрации", - заявил Перишич РИА Новости. По его словам, чтобы протесты увенчались успехом, они должны быть массовыми, продолжаться месяцами и идти каждый день. По оценке сербского профессора, за этими протестами стоит Запад, однако западные страны разочарованы, потому что понимают, что граждане не хотят выходить на улицы. "Американский посол тайно поддержал протестующих, но публично поздравил победителей и президента (Сербии) Вучича, поскольку понимал, что протесты не увенчаются успехом", - отметил Перишич. Кроме того, посол США "сыграл двойную роль" - понимая, что оппозиция не сможет выиграть, США использовали протесты в качестве инструмента - чтобы "тайно оказать давление на президента Сербии, чтобы тот уступил американским требованиям относительно Косово". В результате протесты в Сербии нельзя сравнивать с киевским Майданом десятилетней давности. "Общество в Сербии не разделено, как это было в Киеве и на Украине в 2013 году. В то время на Украине был раскол (общества) пополам, и существовало бесчисленное множество прозападных организаций, которым удалось привлечь на свою сторону молодежь и элиту. В Сербии 85% граждан против НАТО, более 60% - против ЕС. Молодежь в Сербии не прозападная, она национальна", - отметил эксперт. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. По данным МВД Сербии, травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, были задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка". После этого сербская оппозиция ещё несколько раз собиралась на митинги протеста.

https://ria.ru/20240102/golosovanie-1919522256.html

сербия

белград (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, белград (город), сша, александр вучич, нато, евросоюз, беспорядки в белграде