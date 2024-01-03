https://ria.ru/20240103/sanktsii-1919562238.html

ЕС ввел санкции против компании "Алроса"

ЕС ввел санкции против компании "Алроса" - РИА Новости, 03.01.2024

ЕС ввел санкции против компании "Алроса"

Евросоюз включил в санкционный список крупнейшего российского производителя алмазов "Алроса" и гендиректора компании Павла Маринычева, говорится в документе,... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T12:06

2024-01-03T12:06

2024-01-03T12:19

экономика

евросоюз

алроса

санкции

санкции в отношении россии

павел маринычев

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Евросоюз включил в санкционный список крупнейшего российского производителя алмазов "Алроса" и гендиректора компании Павла Маринычева, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.В документе утверждается, что "Алроса" участвует в экономическом секторе, предоставляющем "значительный источник дохода" правительству России, которое якобы ответственно за "аннексию Крыма и дестабилизацию Украины". Также утверждается, что Маринычев на своей позиции якобы в том числе "оказывает финансовую поддержку" правительству России.

https://ria.ru/20231227/almazy-1918375062.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, алроса, санкции, санкции в отношении россии, павел маринычев