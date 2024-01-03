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ЕС ввел санкции против компании "Алроса" - РИА Новости, 03.01.2024
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12:06 03.01.2024 (обновлено: 12:19 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/sanktsii-1919562238.html
ЕС ввел санкции против компании "Алроса"
ЕС ввел санкции против компании "Алроса" - РИА Новости, 03.01.2024
ЕС ввел санкции против компании "Алроса"
Евросоюз включил в санкционный список крупнейшего российского производителя алмазов "Алроса" и гендиректора компании Павла Маринычева, говорится в документе,... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T12:06
2024-01-03T12:19
экономика
евросоюз
алроса
санкции
санкции в отношении россии
павел маринычев
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Евросоюз включил в санкционный список крупнейшего российского производителя алмазов "Алроса" и гендиректора компании Павла Маринычева, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.В документе утверждается, что "Алроса" участвует в экономическом секторе, предоставляющем "значительный источник дохода" правительству России, которое якобы ответственно за "аннексию Крыма и дестабилизацию Украины". Также утверждается, что Маринычев на своей позиции якобы в том числе "оказывает финансовую поддержку" правительству России.
https://ria.ru/20231227/almazy-1918375062.html
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экономика, евросоюз, алроса, санкции, санкции в отношении россии, павел маринычев
Экономика, Евросоюз, Алроса, Санкции, Санкции в отношении России, Павел Маринычев
ЕС ввел санкции против компании "Алроса"

ЕС включил в санкционный список компанию "Алроса" и ее гендиректора Маринычева

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Евросоюз включил в санкционный список крупнейшего российского производителя алмазов "Алроса" и гендиректора компании Павла Маринычева, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
В документе утверждается, что "Алроса" участвует в экономическом секторе, предоставляющем "значительный источник дохода" правительству России, которое якобы ответственно за "аннексию Крыма и дестабилизацию Украины". Также утверждается, что Маринычев на своей позиции якобы в том числе "оказывает финансовую поддержку" правительству России.
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ЭкономикаЕвросоюзАлросаСанкцииСанкции в отношении РоссииПавел Маринычев
 
 
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