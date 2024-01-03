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СМИ: в США мусульманский священник получил огнестрельное ранение - РИА Новости, 03.01.2024
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19:55 03.01.2024 (обновлено: 19:56 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/ranenie-1919615526.html
СМИ: в США мусульманский священник получил огнестрельное ранение
СМИ: в США мусульманский священник получил огнестрельное ранение - РИА Новости, 03.01.2024
СМИ: в США мусульманский священник получил огнестрельное ранение
Мусульманский священнослужитель получил огнестрельное ранение в американском городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, и госпитализирован в критическом состоянии,... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T19:55
2024-01-03T19:56
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Мусульманский священнослужитель получил огнестрельное ранение в американском городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, и госпитализирован в критическом состоянии, передает телеканал ABC. Нападение, по его данным, произошло рано утром в среду у мечети Масджид Мухаммед. "Имам, имя которого не называется, был доставлен в университетскую клинику в критическом состоянии", - сообщил ABC. Американские власти выражают обеспокоенность возможными всплесками как антисемитизма, так и исламофобии в США на фоне обострения палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20240103/tokio-1919603424.html
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в мире, ньюарк, нью-джерси, сша
В мире, Ньюарк, Нью-Джерси, США
СМИ: в США мусульманский священник получил огнестрельное ранение

ABC: в США мусульманский священник получил огнестрельное ранение при нападении

© AP Photo / Robert F. BukatyПолиция в США
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Полиция в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Мусульманский священнослужитель получил огнестрельное ранение в американском городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, и госпитализирован в критическом состоянии, передает телеканал ABC.
Нападение, по его данным, произошло рано утром в среду у мечети Масджид Мухаммед.
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"Имам, имя которого не называется, был доставлен в университетскую клинику в критическом состоянии", - сообщил ABC.
Американские власти выражают обеспокоенность возможными всплесками как антисемитизма, так и исламофобии в США на фоне обострения палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке.
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