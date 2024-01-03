https://ria.ru/20240103/rakety-1919530397.html
Зеленский рассказал, сколько ракет выпустили по Украине за пять дней
Зеленский рассказал, сколько ракет выпустили по Украине за пять дней - РИА Новости, 03.01.2024
Зеленский рассказал, сколько ракет выпустили по Украине за пять дней
Владимир Зеленский назвал премьер-министру Великобритании Риши Сунаку число ударов по территории Украины за последние несколько дней, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T01:07
2024-01-03T01:07
2024-01-03T01:07
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владимир зеленский
риши сунак
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал премьер-министру Великобритании Риши Сунаку число ударов по территории Украины за последние несколько дней, говорится в сообщении президента страны в Telegram-канале."За последние пять суток <…> по Украине выпустили не менее 500 ракет и дронов", — заявил он.Во время телефонного разговора Зеленский поблагодарил Сунака за "существенный и разносторонний вклад Великобритании в прочность украинской ПВО".Ранее украинские СМИ писали о мощных взрывах в Киеве и области. Накануне несколько районов остались без электроэнергии, загорелось несколько зданий.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240102/zelenskiy-1919428517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, владимир зеленский, риши сунак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Риши Сунак
Зеленский рассказал, сколько ракет выпустили по Украине за пять дней
Зеленский: за пять дней по Украине выпустили более 500 ракет и дронов