https://ria.ru/20240103/pvo-1919578764.html

Российская ПВО за сутки сбила восемь ракет "Точка-У" и 34 снаряда РСЗО

Российская ПВО за сутки сбила восемь ракет "Точка-У" и 34 снаряда РСЗО - РИА Новости, 03.01.2024

Российская ПВО за сутки сбила восемь ракет "Точка-У" и 34 снаряда РСЗО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 ракет "Точка-У", две ракеты С-200, 34 снаряда РСЗО и 15 дронов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T14:33

2024-01-03T14:33

2024-01-03T14:34

специальная военная операция на украине

безопасность

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 ракет "Точка-У", две ракеты С-200, 34 снаряда РСЗО и 15 дронов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено: восемь баллистических ракет "Точка-У", две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российские дроны сбили до 15 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено украинских военных 565 самолетов, 263 вертолета, 10367 беспилотных летательных аппаратов, 446 зенитных ракетных комплексов, 14447 танков и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7618 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17040 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)