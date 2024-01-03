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Российская ПВО за сутки сбила восемь ракет "Точка-У" и 34 снаряда РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила восемь ракет "Точка-У" и 34 снаряда РСЗО - РИА Новости, 03.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила восемь ракет "Точка-У" и 34 снаряда РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 ракет "Точка-У", две ракеты С-200, 34 снаряда РСЗО и 15 дронов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T14:33
2024-01-03T14:33
2024-01-03T14:34
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 ракет "Точка-У", две ракеты С-200, 34 снаряда РСЗО и 15 дронов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено: восемь баллистических ракет "Точка-У", две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российские дроны сбили до 15 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено украинских военных 565 самолетов, 263 вертолета, 10367 беспилотных летательных аппаратов, 446 зенитных ракетных комплексов, 14447 танков и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7618 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17040 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила восемь ракет "Точка-У" и 34 снаряда РСЗО
МО РФ: ПВО за сутки сбила 8 ракет "Точка-У", 34 снаряда РСЗО и 15 дронов