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Российская ПВО за сутки сбила восемь ракет "Точка-У" и 34 снаряда РСЗО - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:33 03.01.2024 (обновлено: 14:34 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/pvo-1919578764.html
Российская ПВО за сутки сбила восемь ракет "Точка-У" и 34 снаряда РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила восемь ракет "Точка-У" и 34 снаряда РСЗО - РИА Новости, 03.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила восемь ракет "Точка-У" и 34 снаряда РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 ракет "Точка-У", две ракеты С-200, 34 снаряда РСЗО и 15 дронов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T14:33
2024-01-03T14:34
специальная военная операция на украине
безопасность
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луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 ракет "Точка-У", две ракеты С-200, 34 снаряда РСЗО и 15 дронов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено: восемь баллистических ракет "Точка-У", две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российские дроны сбили до 15 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено украинских военных 565 самолетов, 263 вертолета, 10367 беспилотных летательных аппаратов, 446 зенитных ракетных комплексов, 14447 танков и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7618 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17040 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила восемь ракет "Точка-У" и 34 снаряда РСЗО

МО РФ: ПВО за сутки сбила 8 ракет "Точка-У", 34 снаряда РСЗО и 15 дронов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 ракет "Точка-У", две ракеты С-200, 34 снаряда РСЗО и 15 дронов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено: восемь баллистических ракет "Точка-У", две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российские дроны сбили до 15 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено украинских военных 565 самолетов, 263 вертолета, 10367 беспилотных летательных аппаратов, 446 зенитных ракетных комплексов, 14447 танков и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7618 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17040 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 января, 16:14
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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