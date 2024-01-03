https://ria.ru/20240103/pvo-1919569222.html

Военный эксперт объяснил, почему нельзя выкладывать видео с работой ПВО

Военный эксперт объяснил, почему нельзя выкладывать видео с работой ПВО - РИА Новости, 03.01.2024

Военный эксперт объяснил, почему нельзя выкладывать видео с работой ПВО

Видеоролики с работой российской ПВО и съемками последствий украинских ударов несут массу полезной информации для противника, их ни в коем случае нельзя снимать РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T13:06

2024-01-03T13:06

2024-01-03T13:08

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

константин сивков

вооруженные силы рф

белгородская область

белгород

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Видеоролики с работой российской ПВО и съемками последствий украинских ударов несут массу полезной информации для противника, их ни в коем случае нельзя снимать и выкладывать в сеть, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. Согласно информации от Минобороны РФ, за 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января МО РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха" над Белгородской областью. По данным губернатора, за сутки по шести районам области были выпущены не менее 54 ракет. "В первую очередь, противник видит, какой результат получился у его удара", - сказал Сивков. Он отметил, что цикл применения оружия состоит из разведки, доразведки непосредственно перед нанесением удара, непосредственно удара, а также выявления его результатов. "Когда такие съёмки ведутся, это означает, что мы помогаем противнику выявить результаты удара. А дальше противник уже принимает решение, то ли повторный удар наносить, то ли по другому месту", - пояснил эксперт. Кроме того, видео с работой российской противовоздушной обороны могут помочь противнику установить расположение зенитных ракетных комплексов, добавил Сивков.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, константин сивков, вооруженные силы рф, белгородская область, белгород