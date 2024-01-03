https://ria.ru/20240103/pvo-1919569222.html
Военный эксперт объяснил, почему нельзя выкладывать видео с работой ПВО
Военный эксперт объяснил, почему нельзя выкладывать видео с работой ПВО - РИА Новости, 03.01.2024
Военный эксперт объяснил, почему нельзя выкладывать видео с работой ПВО
Видеоролики с работой российской ПВО и съемками последствий украинских ударов несут массу полезной информации для противника, их ни в коем случае нельзя снимать РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T13:06
2024-01-03T13:06
2024-01-03T13:08
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
константин сивков
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белгородская область
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Видеоролики с работой российской ПВО и съемками последствий украинских ударов несут массу полезной информации для противника, их ни в коем случае нельзя снимать и выкладывать в сеть, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. Согласно информации от Минобороны РФ, за 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января МО РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха" над Белгородской областью. По данным губернатора, за сутки по шести районам области были выпущены не менее 54 ракет. "В первую очередь, противник видит, какой результат получился у его удара", - сказал Сивков. Он отметил, что цикл применения оружия состоит из разведки, доразведки непосредственно перед нанесением удара, непосредственно удара, а также выявления его результатов. "Когда такие съёмки ведутся, это означает, что мы помогаем противнику выявить результаты удара. А дальше противник уже принимает решение, то ли повторный удар наносить, то ли по другому месту", - пояснил эксперт. Кроме того, видео с работой российской противовоздушной обороны могут помочь противнику установить расположение зенитных ракетных комплексов, добавил Сивков.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, константин сивков, вооруженные силы рф, белгородская область, белгород
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Константин Сивков, Вооруженные силы РФ, Белгородская область, Белгород
Военный эксперт объяснил, почему нельзя выкладывать видео с работой ПВО
Эксперт Сивков: видео с работой ПВО и повреждениями от ракет помогают противнику
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Видеоролики с работой российской ПВО и съемками последствий украинских ударов несут массу полезной информации для противника, их ни в коем случае нельзя снимать и выкладывать в сеть, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
Согласно информации от Минобороны РФ, за 2 января ВСУ
выпустили по Белгороду
две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января МО РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха" над Белгородской областью
. По данным губернатора, за сутки по шести районам области были выпущены не менее 54 ракет.
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"В первую очередь, противник видит, какой результат получился у его удара", - сказал Сивков.
Он отметил, что цикл применения оружия состоит из разведки, доразведки непосредственно перед нанесением удара, непосредственно удара, а также выявления его результатов.
«
"Когда такие съёмки ведутся, это означает, что мы помогаем противнику выявить результаты удара. А дальше противник уже принимает решение, то ли повторный удар наносить, то ли по другому месту", - пояснил эксперт.
Кроме того, видео с работой российской противовоздушной обороны могут помочь противнику установить расположение зенитных ракетных комплексов, добавил Сивков.
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