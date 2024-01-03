https://ria.ru/20240103/pvo-1919529213.html

Губернатор Севастополя сообщил, что над морем сбита ракета

Губернатор Севастополя сообщил, что над морем сбита ракета - РИА Новости, 03.01.2024

Губернатор Севастополя сообщил, что над морем сбита ракета

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что ракета, по предварительным данным, сбита над морем, повреждений инфраструктуры не... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T00:50

2024-01-03T00:50

2024-01-03T00:54

специальная военная операция на украине

севастополь

безопасность

россия

михаил развожаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что ракета, по предварительным данным, сбита над морем, повреждений инфраструктуры не зафиксировано."По предварительной информации, над акваторией сбита ракета. По информации от спасательной службы Севастополя — никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Оперативные службы продолжают контроль обстановки", - написал он.

https://ria.ru/20240103/vzryvy-1919528936.html

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, безопасность, россия, михаил развожаев