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Губернатор Севастополя сообщил, что над морем сбита ракета
Губернатор Севастополя сообщил, что над морем сбита ракета - РИА Новости, 03.01.2024
Губернатор Севастополя сообщил, что над морем сбита ракета
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что ракета, по предварительным данным, сбита над морем, повреждений инфраструктуры не... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T00:50
2024-01-03T00:50
2024-01-03T00:54
специальная военная операция на украине
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безопасность
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михаил развожаев
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что ракета, по предварительным данным, сбита над морем, повреждений инфраструктуры не зафиксировано."По предварительной информации, над акваторией сбита ракета. По информации от спасательной службы Севастополя — никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Оперативные службы продолжают контроль обстановки", - написал он.
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севастополь, безопасность, россия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Безопасность, Россия, Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя сообщил, что над морем сбита ракета
Развожаев: над морем у Севастополя сбита ракета, повреждений не зафиксировано