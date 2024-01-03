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Путин изменил указ о порядке исполнения обязательств перед инокредиторами - РИА Новости, 03.01.2024
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20:26 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/putin-1919618533.html
Путин изменил указ о порядке исполнения обязательств перед инокредиторами
Путин изменил указ о порядке исполнения обязательств перед инокредиторами - РИА Новости, 03.01.2024
Путин изменил указ о порядке исполнения обязательств перед инокредиторами
Президент России Владимир Путин внес изменения в указы, устанавливающие временный порядок исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами и... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T20:26
2024-01-03T20:26
экономика
россия
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес изменения в указы, устанавливающие временный порядок исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами и доработанный порядок выплат по еврооблигациям РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "На средства и ценные бумаги, учитываемые на счете типа "С", не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, наложен арест и в отношении их не могут быть приняты иные обеспечительные меры", - соответствующий пункт дополнит указ от 5 марта 2022 года о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. "На денежные средства, учитываемые на счете типа "И", не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, наложен арест и в отношении их не могут быть приняты иные обеспечительные меры", - такой пункт дополнит указ от 9 сентября 2023 года о временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ, выраженных в госбумагах, номинированных в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным бумагам. Изменения вступают в силу со дня официального опубликования указа. Минфин России перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября 2023 года. Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
https://ria.ru/20231208/kreditory-1914682570.html
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экономика, россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Путин изменил указ о порядке исполнения обязательств перед инокредиторами

Путин изменил порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами

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Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес изменения в указы, устанавливающие временный порядок исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами и доработанный порядок выплат по еврооблигациям РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"На средства и ценные бумаги, учитываемые на счете типа "С", не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, наложен арест и в отношении их не могут быть приняты иные обеспечительные меры", - соответствующий пункт дополнит указ от 5 марта 2022 года о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами.
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"На денежные средства, учитываемые на счете типа "И", не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, наложен арест и в отношении их не могут быть приняты иные обеспечительные меры", - такой пункт дополнит указ от 9 сентября 2023 года о временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ, выраженных в госбумагах, номинированных в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным бумагам.
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования указа.
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Эксперт рассказал, как заемщикам вести себя с кредиторами
19 февраля 2023, 08:27
Минфин России перешел на доработанный порядок выплат по еврооблигациям Российской Федерации в соответствии с обновленным порядком, который был утвержден указом президента РФ от 9 сентября 2023 года.
Минфин, как и прежде, будет переводить средства в Национальный расчетный депозитарий в российских рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
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