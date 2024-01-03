https://ria.ru/20240103/puteprovod-1919571889.html

В Центральном округе Москвы капитально отремонтировали Жуковский путепровод

В Центральном округе Москвы капитально отремонтировали Жуковский путепровод - РИА Новости, 03.01.2024

В Центральном округе Москвы капитально отремонтировали Жуковский путепровод

Специалисты комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт Жуковского путепровода в Центральном административном округе столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T13:31

2024-01-03T13:31

2024-01-03T13:31

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общество

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт Жуковского путепровода в Центральном административном округе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Обновили Жуковский путепровод, который располагается около Павелецкого вокзала и является частью Жукова проезда", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в рамках проекта провели переустройство проходящих под сооружением контактной сети для электропоездов и системы связи РЖД, которые были сильно изношены. "Выполнили мероприятия по устройству трех тел опор моста, смонтировали 12 новых 24-метровых железобетонных балок пролетных строений. Эти конструкции, построенные еще до 70-х годов прошлого века, к моменту начала капремонта не обладали необходимой несущей способностью. Поэтому с учетом современных нагрузок провели их усиление с помощью добавочной арматуры и бетона", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на завершающем этапе уложили покрытие мостового полотна площадью почти 375 квадратных метров, выполнили благоустройство прилегающей территории и устройство инженерных сетей. По его словам, на подходах к сооружению обновили асфальт на проезжей части и тротуарах площадью почти 1,4 тысячи квадратных метров. Для безопасности пешеходов установили металлическое барьерное и перильное ограждения.

https://ria.ru/20231120/kapremont-1910604257.html

https://realty.ria.ru/20231004/puteprovod-1900407023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков