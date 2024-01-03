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В Центральном округе Москвы капитально отремонтировали Жуковский путепровод - РИА Новости, 03.01.2024
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13:31 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/puteprovod-1919571889.html
В Центральном округе Москвы капитально отремонтировали Жуковский путепровод
В Центральном округе Москвы капитально отремонтировали Жуковский путепровод - РИА Новости, 03.01.2024
В Центральном округе Москвы капитально отремонтировали Жуковский путепровод
Специалисты комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт Жуковского путепровода в Центральном административном округе столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T13:31
2024-01-03T13:31
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт Жуковского путепровода в Центральном административном округе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Обновили Жуковский путепровод, который располагается около Павелецкого вокзала и является частью Жукова проезда", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в рамках проекта провели переустройство проходящих под сооружением контактной сети для электропоездов и системы связи РЖД, которые были сильно изношены. "Выполнили мероприятия по устройству трех тел опор моста, смонтировали 12 новых 24-метровых железобетонных балок пролетных строений. Эти конструкции, построенные еще до 70-х годов прошлого века, к моменту начала капремонта не обладали необходимой несущей способностью. Поэтому с учетом современных нагрузок провели их усиление с помощью добавочной арматуры и бетона", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на завершающем этапе уложили покрытие мостового полотна площадью почти 375 квадратных метров, выполнили благоустройство прилегающей территории и устройство инженерных сетей. По его словам, на подходах к сооружению обновили асфальт на проезжей части и тротуарах площадью почти 1,4 тысячи квадратных метров. Для безопасности пешеходов установили металлическое барьерное и перильное ограждения.
https://ria.ru/20231120/kapremont-1910604257.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Центральном округе Москвы капитально отремонтировали Жуковский путепровод

Бирюков: в ЦАО Москвы капитально отремонтировали Жуковский путепровод

© Фото : Пресс-служба мэра и правительства МосквыРемонт Жуковского путепровода
Ремонт Жуковского путепровода - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Ремонт Жуковского путепровода. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели капитальный ремонт Жуковского путепровода в Центральном административном округе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Обновили Жуковский путепровод, который располагается около Павелецкого вокзала и является частью Жукова проезда", - сказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что в рамках проекта провели переустройство проходящих под сооружением контактной сети для электропоездов и системы связи РЖД, которые были сильно изношены.
"Выполнили мероприятия по устройству трех тел опор моста, смонтировали 12 новых 24-метровых железобетонных балок пролетных строений. Эти конструкции, построенные еще до 70-х годов прошлого века, к моменту начала капремонта не обладали необходимой несущей способностью. Поэтому с учетом современных нагрузок провели их усиление с помощью добавочной арматуры и бетона", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на завершающем этапе уложили покрытие мостового полотна площадью почти 375 квадратных метров, выполнили благоустройство прилегающей территории и устройство инженерных сетей.
По его словам, на подходах к сооружению обновили асфальт на проезжей части и тротуарах площадью почти 1,4 тысячи квадратных метров. Для безопасности пешеходов установили металлическое барьерное и перильное ограждения.
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