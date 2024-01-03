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Затронет миллионы. В США возникла странная проблема в преддверии выборов - РИА Новости, 03.01.2024
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05:40 03.01.2024 (обновлено: 13:51 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/problema-1919539949.html
Затронет миллионы. В США возникла странная проблема в преддверии выборов
Затронет миллионы. В США возникла странная проблема в преддверии выборов - РИА Новости, 03.01.2024
Затронет миллионы. В США возникла странная проблема в преддверии выборов
Миллионы американцев рискуют остаться без интернета в преддверии выборов, пишет Politico. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T05:40
2024-01-03T13:51
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Миллионы американцев рискуют остаться без интернета в преддверии выборов, пишет Politico.В статье говорится, что федеральному правительству придется свернуть Программу доступной связи (позволяет покрывать траты на интернет малообеспеченных американцев), если конгресс не сможет найти способ ее финансирования до весны.&quot;Если финансирование закончится, миллионы американцев окажутся без связи&quot;, — заявила член палаты представителей Дорис Мацуи.Это может сыграть свою роль на предстоящих выборах, "давая избирателям в колеблющихся штатах повод для разочарования из-за того, что политики отказываются от предоставления помощи", добавили журналисты.Издание отмечает, что в случает закрытия программы доступ в интернет потеряют 22 миллиона американцев.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.
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В мире, США
Затронет миллионы. В США возникла странная проблема в преддверии выборов

Politico: 22 миллиона американцев могут остаться без интернета перед выборами

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Миллионы американцев рискуют остаться без интернета в преддверии выборов, пишет Politico.
В статье говорится, что федеральному правительству придется свернуть Программу доступной связи (позволяет покрывать траты на интернет малообеспеченных американцев), если конгресс не сможет найти способ ее финансирования до весны.
«

"Если финансирование закончится, миллионы американцев окажутся без связи", — заявила член палаты представителей Дорис Мацуи.

Это может сыграть свою роль на предстоящих выборах, "давая избирателям в колеблющихся штатах повод для разочарования из-за того, что политики отказываются от предоставления помощи", добавили журналисты.
Издание отмечает, что в случает закрытия программы доступ в интернет потеряют 22 миллиона американцев.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.
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