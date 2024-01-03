https://ria.ru/20240103/problema-1919539949.html

Затронет миллионы. В США возникла странная проблема в преддверии выборов

Затронет миллионы. В США возникла странная проблема в преддверии выборов - РИА Новости, 03.01.2024

Затронет миллионы. В США возникла странная проблема в преддверии выборов

Миллионы американцев рискуют остаться без интернета в преддверии выборов, пишет Politico. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T05:40

2024-01-03T05:40

2024-01-03T13:51

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Миллионы американцев рискуют остаться без интернета в преддверии выборов, пишет Politico.В статье говорится, что федеральному правительству придется свернуть Программу доступной связи (позволяет покрывать траты на интернет малообеспеченных американцев), если конгресс не сможет найти способ ее финансирования до весны."Если финансирование закончится, миллионы американцев окажутся без связи", — заявила член палаты представителей Дорис Мацуи.Это может сыграть свою роль на предстоящих выборах, "давая избирателям в колеблющихся штатах повод для разочарования из-за того, что политики отказываются от предоставления помощи", добавили журналисты.Издание отмечает, что в случает закрытия программы доступ в интернет потеряют 22 миллиона американцев.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20231207/vybory-1914319239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша