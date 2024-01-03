Украину предупредили о "жестком предательстве" из-за "возрождения России"
Telegraph: Запад может предать Украину из-за успехов России
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Запад может перестать помогать Украине из-за успехов России, написал обозреватель Telegraph Роберт Кларк.
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"Неудавшееся украинское наступление, <…>, возрождающееся российское государство и уходящее внимание Запада. <…> Киев находится в гораздо более мрачном положении, чем год назад", —заявил он.
По словам журналиста, западные политики начинают сигнализировать о "недостатке терпения", а также об "отсутствии военной и экономической помощи для Киева". Автор статьи добавил, что пока западные экономики пытаются восстановиться после пандемии и "энергетического шока", Россия "превосходит по производству ЕС и Украину".
"Новый год для Украины может закончиться жестоким предательством Запада", — выразил мнение Кларк.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.