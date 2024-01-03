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Украину предупредили о "жестком предательстве" из-за "возрождения России" - РИА Новости, 03.01.2024
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03:30 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/predatelstvo-1919535442.html
Украину предупредили о "жестком предательстве" из-за "возрождения России"
Украину предупредили о "жестком предательстве" из-за "возрождения России" - РИА Новости, 03.01.2024
Украину предупредили о "жестком предательстве" из-за "возрождения России"
Запад может перестать помогать Украине из-за успехов России, написал обозреватель Telegraph Роберт Кларк. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T03:30
2024-01-03T03:30
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Запад может перестать помогать Украине из-за успехов России, написал обозреватель Telegraph Роберт Кларк."Неудавшееся украинское наступление, &lt;…&gt;, возрождающееся российское государство и уходящее внимание Запада. &lt;…&gt; Киев находится в гораздо более мрачном положении, чем год назад", —заявил он.По словам журналиста, западные политики начинают сигнализировать о "недостатке терпения", а также об "отсутствии военной и экономической помощи для Киева". Автор статьи добавил, что пока западные экономики пытаются восстановиться после пандемии и "энергетического шока", Россия "превосходит по производству ЕС и Украину"."Новый год для Украины может закончиться жестоким предательством Запада", — выразил мнение Кларк.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240103/porazhenie-1919534420.html
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в мире, украина, россия, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Евросоюз
Украину предупредили о "жестком предательстве" из-за "возрождения России"

Telegraph: Запад может предать Украину из-за успехов России

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Запад может перестать помогать Украине из-за успехов России, написал обозреватель Telegraph Роберт Кларк.
«
"Неудавшееся украинское наступление, <…>, возрождающееся российское государство и уходящее внимание Запада. <…> Киев находится в гораздо более мрачном положении, чем год назад", —заявил он.
По словам журналиста, западные политики начинают сигнализировать о "недостатке терпения", а также об "отсутствии военной и экономической помощи для Киева". Автор статьи добавил, что пока западные экономики пытаются восстановиться после пандемии и "энергетического шока", Россия "превосходит по производству ЕС и Украину".
"Новый год для Украины может закончиться жестоким предательством Запада", — выразил мнение Кларк.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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