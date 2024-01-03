https://ria.ru/20240103/predatelstvo-1919535442.html

Украину предупредили о "жестком предательстве" из-за "возрождения России"

Украину предупредили о "жестком предательстве" из-за "возрождения России" - РИА Новости, 03.01.2024

Украину предупредили о "жестком предательстве" из-за "возрождения России"

Запад может перестать помогать Украине из-за успехов России, написал обозреватель Telegraph Роберт Кларк. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T03:30

2024-01-03T03:30

2024-01-03T03:30

в мире

украина

россия

евросоюз

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Запад может перестать помогать Украине из-за успехов России, написал обозреватель Telegraph Роберт Кларк."Неудавшееся украинское наступление, <…>, возрождающееся российское государство и уходящее внимание Запада. <…> Киев находится в гораздо более мрачном положении, чем год назад", —заявил он.По словам журналиста, западные политики начинают сигнализировать о "недостатке терпения", а также об "отсутствии военной и экономической помощи для Киева". Автор статьи добавил, что пока западные экономики пытаются восстановиться после пандемии и "энергетического шока", Россия "превосходит по производству ЕС и Украину"."Новый год для Украины может закончиться жестоким предательством Запада", — выразил мнение Кларк.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240103/porazhenie-1919534420.html

украина

россия

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Максим Горбачев

в мире, украина, россия, евросоюз