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Туск назвал дату выборов местных органов самоуправления в Польше - РИА Новости, 03.01.2024
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16:40 03.01.2024 (обновлено: 16:41 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/polsha-1919592173.html
Туск назвал дату выборов местных органов самоуправления в Польше
Туск назвал дату выборов местных органов самоуправления в Польше - РИА Новости, 03.01.2024
Туск назвал дату выборов местных органов самоуправления в Польше
Выборы местных органов самоуправления пройдут в Польше 7 апреля, заявил премьер-министр республики Дональд Туск на пресс-конференции в среду в Варшаве. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T16:40
2024-01-03T16:41
в мире
польша
варшава
дональд туск
ярослав качиньский
право и справедливость
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ВАРШАВА, 3 янв - РИА Новости. Выборы местных органов самоуправления пройдут в Польше 7 апреля, заявил премьер-министр республики Дональд Туск на пресс-конференции в среду в Варшаве. "По разным причинам 7 апреля (первый тур – ред.) и 21 апреля (второй тур) кажутся мне наиболее вероятными", - сказал Туск, пояснив, что в другие возможные даты не подходят для проведения выборов, например, по причине празднования Пасхи. При этом он не уверен, что правящая коалиция, выигравшая недавно парламентские выборы, пойдет на местные выборы в таком же составе. "Как премьер правительства я убежден, что мы являемся солидарной командой и, если бы это зависело только от меня, мы бы пошли на выборы широким фронтом. Но это выборы местные, сложные, и я пойму, если наши партнеры решатся на самостоятельное участие в выборах", - сказал Туск. Недавно в Польше к власти пришла коалиция во главе с Дональдом Туском, который стал премьер-министром. Партия "Право и справедливость" (PiS) во главе с Ярославом Качиньским перешла в оппозицию.
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в мире, польша, варшава, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость
В мире, Польша, Варшава, Дональд Туск, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
Туск назвал дату выборов местных органов самоуправления в Польше

Туск: выборы местных органов самоуправления пройдут в Польше 7 апреля

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 янв - РИА Новости. Выборы местных органов самоуправления пройдут в Польше 7 апреля, заявил премьер-министр республики Дональд Туск на пресс-конференции в среду в Варшаве.
«
"По разным причинам 7 апреля (первый тур – ред.) и 21 апреля (второй тур) кажутся мне наиболее вероятными", - сказал Туск, пояснив, что в другие возможные даты не подходят для проведения выборов, например, по причине празднования Пасхи.
При этом он не уверен, что правящая коалиция, выигравшая недавно парламентские выборы, пойдет на местные выборы в таком же составе.
"Как премьер правительства я убежден, что мы являемся солидарной командой и, если бы это зависело только от меня, мы бы пошли на выборы широким фронтом. Но это выборы местные, сложные, и я пойму, если наши партнеры решатся на самостоятельное участие в выборах", - сказал Туск.
Недавно в Польше к власти пришла коалиция во главе с Дональдом Туском, который стал премьер-министром. Партия "Право и справедливость" (PiS) во главе с Ярославом Качиньским перешла в оппозицию.
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В миреПольшаВаршаваДональд ТускЯрослав КачиньскийПраво и справедливость
 
 
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