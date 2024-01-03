https://ria.ru/20240103/polsha-1919592173.html

Туск назвал дату выборов местных органов самоуправления в Польше

Туск назвал дату выборов местных органов самоуправления в Польше - РИА Новости, 03.01.2024

Туск назвал дату выборов местных органов самоуправления в Польше

Выборы местных органов самоуправления пройдут в Польше 7 апреля, заявил премьер-министр республики Дональд Туск на пресс-конференции в среду в Варшаве. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T16:40

2024-01-03T16:40

2024-01-03T16:41

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варшава

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ярослав качиньский

право и справедливость

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ВАРШАВА, 3 янв - РИА Новости. Выборы местных органов самоуправления пройдут в Польше 7 апреля, заявил премьер-министр республики Дональд Туск на пресс-конференции в среду в Варшаве. "По разным причинам 7 апреля (первый тур – ред.) и 21 апреля (второй тур) кажутся мне наиболее вероятными", - сказал Туск, пояснив, что в другие возможные даты не подходят для проведения выборов, например, по причине празднования Пасхи. При этом он не уверен, что правящая коалиция, выигравшая недавно парламентские выборы, пойдет на местные выборы в таком же составе. "Как премьер правительства я убежден, что мы являемся солидарной командой и, если бы это зависело только от меня, мы бы пошли на выборы широким фронтом. Но это выборы местные, сложные, и я пойму, если наши партнеры решатся на самостоятельное участие в выборах", - сказал Туск. Недавно в Польше к власти пришла коалиция во главе с Дональдом Туском, который стал премьер-министром. Партия "Право и справедливость" (PiS) во главе с Ярославом Качиньским перешла в оппозицию.

https://ria.ru/20231213/polsha-1915498010.html

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в мире, польша, варшава, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость