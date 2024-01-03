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Польская оппозиция создает теневое правительство, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2024
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15:44 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/polsha-1919586702.html
Польская оппозиция создает теневое правительство, пишут СМИ
Польская оппозиция создает теневое правительство, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2024
Польская оппозиция создает теневое правительство, пишут СМИ
Польская оппозиция создает теневое правительство во главе с экс-премьером Матеушем Моравецким, пишет издание Gazeta.pl. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T15:44
2024-01-03T15:44
в мире
польша
матеуш моравецкий
дональд туск
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ВАРШАВА, 3 янв - РИА Новости. Польская оппозиция создает теневое правительство во главе с экс-премьером Матеушем Моравецким, пишет издание Gazeta.pl. Недавно в Польше к власти пришла коалиция во главе с Дональдом Туском, который стал премьер-министром. Партия "Право и справедливость" (PiS) во главе с Ярославом Качиньским перешла в оппозицию. "Матеуш Моравецкий выстраивает свой теневой кабинет. В нем будут присутствовать среди прочих Даниель Обайтек (экс-глава энергетического концерна PGNiG), Вальдемар Буда (экс-министр развития и технологий), Петр Мюллер (бывший пресс-секретарь правительства)", - говорится в сообщении. Издание поясняет, что создание теневого правительства - "это попытка сконцентрировать деятельность людей, которые когда-то выполняли важные государственные функции, так как оставление их в политическом вакууме сделало бы их уязвимыми для фракционной борьбы". При этом в правящей коалиции Польши считают создание теневого кабинета свидетельством, что партия "Право и справедливость" смирилась с поражением на выборах. "Теневой кабинет означает, что PiS смирилась с поражением на выборах и теперь сосредоточена на содержательной работе в оппозиции. Это, наверное, хороший знак", - заявила представитель "Гражданской коалиции" Иоанна Клюзик-Ростковская. В свою очередь политолог Рафал Хведорук заявил, что здесь можно увидеть "попытку подражать образцу Великобритании, где оппозиция через теневой кабинет дублирует министров".
https://ria.ru/20231227/smi-1918568815.html
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в мире, польша, матеуш моравецкий, дональд туск
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Дональд Туск
Польская оппозиция создает теневое правительство, пишут СМИ

Gazeta.pl: Моравецкий создает теневое правительство в Польше

© Depositphotos.com / fotokonЗал заседаний парламента Польши
Зал заседаний парламента Польши - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© Depositphotos.com / fotokon
Зал заседаний парламента Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 янв - РИА Новости. Польская оппозиция создает теневое правительство во главе с экс-премьером Матеушем Моравецким, пишет издание Gazeta.pl.
Недавно в Польше к власти пришла коалиция во главе с Дональдом Туском, который стал премьер-министром. Партия "Право и справедливость" (PiS) во главе с Ярославом Качиньским перешла в оппозицию.
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"Матеуш Моравецкий выстраивает свой теневой кабинет. В нем будут присутствовать среди прочих Даниель Обайтек (экс-глава энергетического концерна PGNiG), Вальдемар Буда (экс-министр развития и технологий), Петр Мюллер (бывший пресс-секретарь правительства)", - говорится в сообщении.
Издание поясняет, что создание теневого правительства - "это попытка сконцентрировать деятельность людей, которые когда-то выполняли важные государственные функции, так как оставление их в политическом вакууме сделало бы их уязвимыми для фракционной борьбы".
При этом в правящей коалиции Польши считают создание теневого кабинета свидетельством, что партия "Право и справедливость" смирилась с поражением на выборах. "Теневой кабинет означает, что PiS смирилась с поражением на выборах и теперь сосредоточена на содержательной работе в оппозиции. Это, наверное, хороший знак", - заявила представитель "Гражданской коалиции" Иоанна Клюзик-Ростковская.
В свою очередь политолог Рафал Хведорук заявил, что здесь можно увидеть "попытку подражать образцу Великобритании, где оппозиция через теневой кабинет дублирует министров".
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В миреПольшаМатеуш МоравецкийДональд Туск
 
 
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