https://ria.ru/20240103/polsha-1919586702.html

Польская оппозиция создает теневое правительство, пишут СМИ

Польская оппозиция создает теневое правительство, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2024

Польская оппозиция создает теневое правительство, пишут СМИ

Польская оппозиция создает теневое правительство во главе с экс-премьером Матеушем Моравецким, пишет издание Gazeta.pl. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T15:44

2024-01-03T15:44

2024-01-03T15:44

в мире

польша

матеуш моравецкий

дональд туск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155967/04/1559670491_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_8a06a26c06d94ed86c2e04efca682b3d.jpg

ВАРШАВА, 3 янв - РИА Новости. Польская оппозиция создает теневое правительство во главе с экс-премьером Матеушем Моравецким, пишет издание Gazeta.pl. Недавно в Польше к власти пришла коалиция во главе с Дональдом Туском, который стал премьер-министром. Партия "Право и справедливость" (PiS) во главе с Ярославом Качиньским перешла в оппозицию. "Матеуш Моравецкий выстраивает свой теневой кабинет. В нем будут присутствовать среди прочих Даниель Обайтек (экс-глава энергетического концерна PGNiG), Вальдемар Буда (экс-министр развития и технологий), Петр Мюллер (бывший пресс-секретарь правительства)", - говорится в сообщении. Издание поясняет, что создание теневого правительства - "это попытка сконцентрировать деятельность людей, которые когда-то выполняли важные государственные функции, так как оставление их в политическом вакууме сделало бы их уязвимыми для фракционной борьбы". При этом в правящей коалиции Польши считают создание теневого кабинета свидетельством, что партия "Право и справедливость" смирилась с поражением на выборах. "Теневой кабинет означает, что PiS смирилась с поражением на выборах и теперь сосредоточена на содержательной работе в оппозиции. Это, наверное, хороший знак", - заявила представитель "Гражданской коалиции" Иоанна Клюзик-Ростковская. В свою очередь политолог Рафал Хведорук заявил, что здесь можно увидеть "попытку подражать образцу Великобритании, где оппозиция через теневой кабинет дублирует министров".

https://ria.ru/20231227/smi-1918568815.html

https://ria.ru/20231219/shpionazh-1916763066.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, матеуш моравецкий, дональд туск