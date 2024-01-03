https://ria.ru/20240103/pogoda-1919596849.html

Москвичам рассказали, сколько продлятся "сибирские" морозы

Москвичам рассказали, сколько продлятся "сибирские" морозы - РИА Новости, 03.01.2024

Москвичам рассказали, сколько продлятся "сибирские" морозы

Аномально холодная погода, характерная для Таймыра и Ямала, сохранится в Москве до конца новогодних праздников, самая холодная ночь с 30-градусным морозом... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T17:12

2024-01-03T17:12

2024-01-03T17:12

общество

москва

роман вильфанд

погода

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Аномально холодная погода, характерная для Таймыра и Ямала, сохранится в Москве до конца новогодних праздников, самая холодная ночь с 30-градусным морозом ожидается 4 января, рекордов температуры при этом не будет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Такая температура, которая наблюдается сегодня и будет завтра, она типичная для этого времени года, но не для Москвы и Санкт-Петербурга, она характерна для Ямала и Таймыра", - сказал Вильфанд. По его словам, период аномально холодной погоды будет длительным. Самый холодный день в Москве будет 4 января, температура ночью опустится до минус 26 - минус 31 градуса, днём - около 21-22 градусов. Самый тёплый день в этот морозный период прогнозируется 6 января - температура днем поднимется до минус 12 - минус 14 градусов, при этом такая погода будет на 10 градусов ниже многолетних значений. Синоптик подчеркнул, что при такой погоде опасен даже несильный ветер, около 5 метров в секунду - появляется угроза обморожения. "Рекордов не будет, но это очень опасная погода... На 10-15 минут можно выходить на улицу с детьми, но не больше", - добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20240103/pogoda-1919582824.html

https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html

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общество, москва, роман вильфанд, погода