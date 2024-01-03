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Москалькова заявила, что 75 из 248 военных вернулись из плена без обмена
Москалькова заявила, что 75 из 248 военных вернулись из плена без обмена - РИА Новости, 03.01.2024
Москалькова заявила, что 75 из 248 военных вернулись из плена без обмена
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 75 российских военнослужащих из 248, вернувшихся в среду на Родину, были возвращены из... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T20:40
2024-01-03T20:40
2024-01-03T20:48
специальная военная операция на украине
россия
татьяна москалькова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 75 российских военнослужащих из 248, вернувшихся в среду на Родину, были возвращены из украинского плена без обмена.Ранее Минобороны России сообщило, что из украинского плена при посредничестве ОАЭ возвращены 248 военных РФ, они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинские учреждения военного ведомства."Возвращены из украинского плена наши военнослужащие. Благодаря президенту Российской Федерации В.В. Путину, руководству Минобороны России и ФСБ России, российским депутатам и сенаторам сегодня вернулись на Родину из украинского плена 248 наших защитников! При этом, 75 российских военнослужащих возвращены без обмена. Ранее мною публиковалась информация о причинах приостановки обменных процессов", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Кроме того, она поздравила родных и близких вернувшихся из плена, а также тех, кто "боролся за спасение" военнослужащих.Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, освобождение этих 75 россиян стало возможным благодаря настойчивой работе российских компетентных органов "после того, как в нарушение всех договоренностей из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков националистического формирования "Азов"* (признано в России террористическим и запрещено - ред.)".* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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Возвращение российских военнослужащих из плена
Возвращение российских военнослужащих из плена
2024-01-03T20:40
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россия, татьяна москалькова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Татьяна Москалькова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Москалькова заявила, что 75 из 248 военных вернулись из плена без обмена
Москалькова: 75 из 248 российских военных вернулись из плена ВСУ без обмена