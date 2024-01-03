https://ria.ru/20240103/plen-1919619863.html

Москалькова заявила, что 75 из 248 военных вернулись из плена без обмена

Москалькова заявила, что 75 из 248 военных вернулись из плена без обмена - РИА Новости, 03.01.2024

Москалькова заявила, что 75 из 248 военных вернулись из плена без обмена

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 75 российских военнослужащих из 248, вернувшихся в среду на Родину, были возвращены из... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T20:40

2024-01-03T20:40

2024-01-03T20:48

специальная военная операция на украине

россия

татьяна москалькова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 75 российских военнослужащих из 248, вернувшихся в среду на Родину, были возвращены из украинского плена без обмена.Ранее Минобороны России сообщило, что из украинского плена при посредничестве ОАЭ возвращены 248 военных РФ, они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинские учреждения военного ведомства."Возвращены из украинского плена наши военнослужащие. Благодаря президенту Российской Федерации В.В. Путину, руководству Минобороны России и ФСБ России, российским депутатам и сенаторам сегодня вернулись на Родину из украинского плена 248 наших защитников! При этом, 75 российских военнослужащих возвращены без обмена. Ранее мною публиковалась информация о причинах приостановки обменных процессов", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Кроме того, она поздравила родных и близких вернувшихся из плена, а также тех, кто "боролся за спасение" военнослужащих.Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, освобождение этих 75 россиян стало возможным благодаря настойчивой работе российских компетентных органов "после того, как в нарушение всех договоренностей из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков националистического формирования "Азов"* (признано в России террористическим и запрещено - ред.)".* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возвращение российских военнослужащих из плена Возвращение российских военнослужащих из плена 2024-01-03T20:40 true PT0M47S

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россия, татьяна москалькова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)