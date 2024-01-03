https://ria.ru/20240103/peskov-1919556671.html

Песков назвал сообщения о скором "сенсационном заявлении" Путина фейком

Песков назвал сообщения о скором "сенсационном заявлении" Путина фейком - РИА Новости, 03.01.2024

Песков назвал сообщения о скором "сенсационном заявлении" Путина фейком

Публикации Telegram-каналов о якобы готовящемся сенсационном заявлении президента Владимира Путина "по мировой безопасности" не соответствуют действительности,... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T11:03

2024-01-03T11:03

2024-01-03T15:32

общество

владимир путин

дмитрий песков

россия

марат баширов

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Публикации Telegram-каналов о якобы готовящемся сенсационном заявлении президента Владимира Путина "по мировой безопасности" не соответствуют действительности, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет. Это фейк", — сказал он.Речь идет о посте, опубликованном накануне вечером в Telegram-канале "Политджойстик" за подписью Марата Баширова. Там говорилось, что "завтра или послезавтра" Путин может сделать сенсационное заявление по вопросам мировой безопасности и, в частности, по украинскому кейсу. Уточнялось, что это будет не ультиматум, "но жесткое по своим параметрам" заявление.

https://ria.ru/20240103/putin-1919549715.html

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общество, владимир путин, дмитрий песков, россия, марат баширов