https://ria.ru/20240103/peskov-1919556671.html
Песков назвал сообщения о скором "сенсационном заявлении" Путина фейком
Песков назвал сообщения о скором "сенсационном заявлении" Путина фейком - РИА Новости, 03.01.2024
Песков назвал сообщения о скором "сенсационном заявлении" Путина фейком
Публикации Telegram-каналов о якобы готовящемся сенсационном заявлении президента Владимира Путина "по мировой безопасности" не соответствуют действительности,... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T11:03
2024-01-03T11:03
2024-01-03T15:32
общество
владимир путин
дмитрий песков
россия
марат баширов
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Публикации Telegram-каналов о якобы готовящемся сенсационном заявлении президента Владимира Путина "по мировой безопасности" не соответствуют действительности, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет. Это фейк", — сказал он.Речь идет о посте, опубликованном накануне вечером в Telegram-канале "Политджойстик" за подписью Марата Баширова. Там говорилось, что "завтра или послезавтра" Путин может сделать сенсационное заявление по вопросам мировой безопасности и, в частности, по украинскому кейсу. Уточнялось, что это будет не ультиматум, "но жесткое по своим параметрам" заявление.
https://ria.ru/20240103/putin-1919549715.html
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общество, владимир путин, дмитрий песков, россия, марат баширов
Общество, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Марат Баширов
Песков назвал сообщения о скором "сенсационном заявлении" Путина фейком
Песков опроверг слухи о скором сенсационном заявлении Путина о безопасности