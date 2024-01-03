https://ria.ru/20240103/peregovory-1919608820.html

Из украинского плена вернули 248 российских военных

Из украинского плена вернули 248 российских военных - РИА Новости, 03.01.2024

Из украинского плена вернули 248 российских военных

Благодаря посредничеству ОАЭ из украинского плена вернули 248 российских военных, сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T18:55

2024-01-03T18:55

2024-01-03T21:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

воздушно-космические силы россии

оаэ

сергей вершинин

украина

владимир путин

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Благодаря посредничеству ОАЭ из украинского плена вернули 248 российских военных, сообщили в Министерстве обороны России."Третьего января в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение <...> из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов", — говорится в заявлении.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова уточнила, что 75 военных удалось вернуть без обмена. Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, это стало возможным благодаря настойчивой работе российских компетентных органов "после того, как в нарушение всех договоренностей из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков формирования "Азов"*".В Минобороны отметили, что всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. "Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны", — добавили в ведомстве.В середине декабря президент Владимир Путин заявил, что количество украинских военнопленных в последнее время резко увеличилось. Так, за последнюю неделю прошлого года российским войскам сдались 43 солдата ВСУ, из них половина — на Купянском направлении.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20231220/plen-1917038535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возвращение российских военнослужащих из плена Возвращение российских военнослужащих из плена 2024-01-03T18:55 true PT0M47S

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