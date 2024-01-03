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Из украинского плена вернули 248 российских военных - РИА Новости, 03.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 03.01.2024 (обновлено: 21:28 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/peregovory-1919608820.html
Из украинского плена вернули 248 российских военных
Из украинского плена вернули 248 российских военных - РИА Новости, 03.01.2024
Из украинского плена вернули 248 российских военных
Благодаря посредничеству ОАЭ из украинского плена вернули 248 российских военных, сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T18:55
2024-01-03T21:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
воздушно-космические силы россии
оаэ
сергей вершинин
украина
владимир путин
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Благодаря посредничеству ОАЭ из украинского плена вернули 248 российских военных, сообщили в Министерстве обороны России."Третьего января в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение &lt;...&gt; из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов", — говорится в заявлении.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова уточнила, что 75 военных удалось вернуть без обмена. Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, это стало возможным благодаря настойчивой работе российских компетентных органов "после того, как в нарушение всех договоренностей из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков формирования "Азов"*".В Минобороны отметили, что всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. "Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны", — добавили в ведомстве.В середине декабря президент Владимир Путин заявил, что количество украинских военнопленных в последнее время резко увеличилось. Так, за последнюю неделю прошлого года российским войскам сдались 43 солдата ВСУ, из них половина — на Купянском направлении.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20231220/plen-1917038535.html
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Возвращение российских военнослужащих из плена
Возвращение российских военнослужащих из плена
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вооруженные силы украины, россия, воздушно-космические силы россии, оаэ, сергей вершинин, украина, владимир путин, красный крест, татьяна москалькова, турция
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Воздушно-космические силы России, ОАЭ, Сергей Вершинин, Украина, Владимир Путин, Красный Крест, Татьяна Москалькова, Турция
Из украинского плена вернули 248 российских военных

МО РФ: с подконтрольной Киеву территории вернули 248 российских военных

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Благодаря посредничеству ОАЭ из украинского плена вернули 248 российских военных, сообщили в Министерстве обороны России.
"Третьего января в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение <...> из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов", — говорится в заявлении.
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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова уточнила, что 75 военных удалось вернуть без обмена. Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, это стало возможным благодаря настойчивой работе российских компетентных органов "после того, как в нарушение всех договоренностей из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков формирования "Азов"*".

В июле Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего вместе с ним в Киев вернулись несколько главарей "Азова"*. Их взяли в плен во время штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае 2022 года, а в сентябре прошлого года их передали Украине при обмене военнопленными. Россия тогда получила 56 человек. По условиям соглашения боевики должны были находиться в Турции до окончания конфликта.

В Минобороны отметили, что всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны", — добавили в ведомстве.
В середине декабря президент Владимир Путин заявил, что количество украинских военнопленных в последнее время резко увеличилось. Так, за последнюю неделю прошлого года российским войскам сдались 43 солдата ВСУ, из них половина — на Купянском направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияВоздушно-космические силы РоссииОАЭСергей ВершининУкраинаВладимир ПутинКрасный КрестТатьяна МоскальковаТурция
 
 
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