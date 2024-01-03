Из украинского плена вернули 248 российских военных
МО РФ: с подконтрольной Киеву территории вернули 248 российских военных
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Благодаря посредничеству ОАЭ из украинского плена вернули 248 российских военных, сообщили в Министерстве обороны России.
"Третьего января в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение <...> из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов", — говорится в заявлении.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова уточнила, что 75 военных удалось вернуть без обмена. Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, это стало возможным благодаря настойчивой работе российских компетентных органов "после того, как в нарушение всех договоренностей из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков формирования "Азов"*".
В июле Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, после чего вместе с ним в Киев вернулись несколько главарей "Азова"*. Их взяли в плен во время штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае 2022 года, а в сентябре прошлого года их передали Украине при обмене военнопленными. Россия тогда получила 56 человек. По условиям соглашения боевики должны были находиться в Турции до окончания конфликта.
В Минобороны отметили, что всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны", — добавили в ведомстве.
В середине декабря президент Владимир Путин заявил, что количество украинских военнопленных в последнее время резко увеличилось. Так, за последнюю неделю прошлого года российским войскам сдались 43 солдата ВСУ, из них половина — на Купянском направлении.
* Запрещенная в России террористическая организация.