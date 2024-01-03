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В Люберцах два человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 03.01.2024
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21:43 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/otravlenie-1919628201.html
В Люберцах два человека погибли от отравления угарным газом
В Люберцах два человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 03.01.2024
В Люберцах два человека погибли от отравления угарным газом
Четыре человека отравились угарным газом в подмосковных Люберцах, двое из них скончались, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале управления... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T21:43
2024-01-03T21:43
происшествия
люберцы
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Четыре человека отравились угарным газом в подмосковных Люберцах, двое из них скончались, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале управления следственного комитета по Московской области. "В Люберцах возбуждено уголовное дело по факту отравления четырех человек угарным газом, двое из которых скончались. Третьего января вечером в одной из квартир города Люберец без признаков жизни обнаружены тела двух мужчин. Двое женщин в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Предварительной причиной произошедшего является отравление угарным газом, уточняется в релизе. Следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", максимальная санкция - лишение свободы на четыре года. На месте работают следователи и криминалисты. Проводится осмотр места происшествия.
https://ria.ru/20231225/otravilis-1917991014.html
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люберцы
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происшествия, люберцы, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Россия
В Люберцах два человека погибли от отравления угарным газом

СК: в Люберцах два человека погибли от отравления угарным газом

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Четыре человека отравились угарным газом в подмосковных Люберцах, двое из них скончались, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале управления следственного комитета по Московской области.
"В Люберцах возбуждено уголовное дело по факту отравления четырех человек угарным газом, двое из которых скончались. Третьего января вечером в одной из квартир города Люберец без признаков жизни обнаружены тела двух мужчин. Двое женщин в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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Предварительной причиной произошедшего является отравление угарным газом, уточняется в релизе.
Следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", максимальная санкция - лишение свободы на четыре года.
На месте работают следователи и криминалисты. Проводится осмотр места происшествия.
Сотрудники территориального следственного отдела на месте происшествия, где в одной из квартир дома семья отравилась угарным газом в Самарской области. 21 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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