https://ria.ru/20240103/otravlenie-1919628201.html

В Люберцах два человека погибли от отравления угарным газом

В Люберцах два человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 03.01.2024

В Люберцах два человека погибли от отравления угарным газом

Четыре человека отравились угарным газом в подмосковных Люберцах, двое из них скончались, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале управления... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T21:43

2024-01-03T21:43

2024-01-03T21:43

происшествия

люберцы

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Четыре человека отравились угарным газом в подмосковных Люберцах, двое из них скончались, заведено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале управления следственного комитета по Московской области. "В Люберцах возбуждено уголовное дело по факту отравления четырех человек угарным газом, двое из которых скончались. Третьего января вечером в одной из квартир города Люберец без признаков жизни обнаружены тела двух мужчин. Двое женщин в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Предварительной причиной произошедшего является отравление угарным газом, уточняется в релизе. Следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", максимальная санкция - лишение свободы на четыре года. На месте работают следователи и криминалисты. Проводится осмотр места происшествия.

https://ria.ru/20231225/otravilis-1917991014.html

https://ria.ru/20231221/gaz-1917128467.html

люберцы

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, люберцы, московская область (подмосковье), россия