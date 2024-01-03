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Путин наградил Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 03.01.2024
Путин наградил Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил артиста балета Николая Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за развитие культуры и искусства,... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T20:02
2024-01-03T20:02
2024-01-03T22:10
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артиста балета Николая Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за развитие культуры и искусства, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. "За большие услуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Цискаридзе Николая Максимовича - исполняющего обязанности ректора федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой", - говорится в сообщении. Артист балета, народный артист РФ, ректор Академии Русского Балета им. А.Я. Вагановой Цискаридзе родился 31 декабря 1973 года в Тбилиси (Грузия) в семье скрипача и школьной учительницы. Цискаридзе гастролировал во многих странах мира, выступал на сценах ведущих театров, таких как "Ла Скала" в Милане (Италия), Новый национальный театр в Токио (Япония), Театр Елисейских полей в Париже (Франция) и других.
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россия, тбилиси, грузия, николай цискаридзе, академия русского балета имени а. я. вагановой, владимир путин
Россия, Тбилиси, Грузия, Николай Цискаридзе, Академия русского балета имени А. Я. Вагановой, Владимир Путин, Шоубиз
Путин наградил Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин наградил артиста балета Николая Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за развитие культуры и искусства, соответствующий указ
размещен на официальном портале правовой информации.
"За большие услуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Цискаридзе Николая Максимовича - исполняющего обязанности ректора федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой", - говорится в сообщении.
Биография Николая Цискаридзе
Артист балета, народный артист РФ, ректор Академии Русского Балета им. А.Я. Вагановой Цискаридзе родился 31 декабря 1973 года в Тбилиси (Грузия) в семье скрипача и школьной учительницы.
Цискаридзе гастролировал во многих странах мира, выступал на сценах ведущих театров, таких как "Ла Скала" в Милане (Италия), Новый национальный театр в Токио (Япония), Театр Елисейских полей в Париже (Франция) и других.
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