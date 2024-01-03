https://ria.ru/20240103/orden-1919616497.html

Путин наградил Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 03.01.2024

Путин наградил Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил артиста балета Николая Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за развитие культуры и искусства,... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T20:02

2024-01-03T20:02

2024-01-03T22:10

россия

тбилиси

грузия

николай цискаридзе

академия русского балета имени а. я. вагановой

владимир путин

шоубиз

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артиста балета Николая Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за развитие культуры и искусства, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. "За большие услуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Цискаридзе Николая Максимовича - исполняющего обязанности ректора федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой", - говорится в сообщении. Артист балета, народный артист РФ, ректор Академии Русского Балета им. А.Я. Вагановой Цискаридзе родился 31 декабря 1973 года в Тбилиси (Грузия) в семье скрипача и школьной учительницы. Цискаридзе гастролировал во многих странах мира, выступал на сценах ведущих театров, таких как "Ла Скала" в Милане (Италия), Новый национальный театр в Токио (Япония), Театр Елисейских полей в Париже (Франция) и других.

https://ria.ru/20231231/tsiskaridze-1918450129.html

https://ria.ru/20231207/veduschie-1914489225.html

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россия, тбилиси, грузия, николай цискаридзе, академия русского балета имени а. я. вагановой, владимир путин