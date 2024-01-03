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Путин наградил Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 03.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
20:02 03.01.2024 (обновлено: 22:10 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/orden-1919616497.html
Путин наградил Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 03.01.2024
Путин наградил Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил артиста балета Николая Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за развитие культуры и искусства,... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T20:02
2024-01-03T22:10
россия
тбилиси
грузия
николай цискаридзе
академия русского балета имени а. я. вагановой
владимир путин
шоубиз
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артиста балета Николая Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за развитие культуры и искусства, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. "За большие услуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Цискаридзе Николая Максимовича - исполняющего обязанности ректора федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой", - говорится в сообщении. Артист балета, народный артист РФ, ректор Академии Русского Балета им. А.Я. Вагановой Цискаридзе родился 31 декабря 1973 года в Тбилиси (Грузия) в семье скрипача и школьной учительницы. Цискаридзе гастролировал во многих странах мира, выступал на сценах ведущих театров, таких как "Ла Скала" в Милане (Италия), Новый национальный театр в Токио (Япония), Театр Елисейских полей в Париже (Франция) и других.
https://ria.ru/20231231/tsiskaridze-1918450129.html
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россия, тбилиси, грузия, николай цискаридзе, академия русского балета имени а. я. вагановой, владимир путин
Россия, Тбилиси, Грузия, Николай Цискаридзе, Академия русского балета имени А. Я. Вагановой, Владимир Путин, Шоубиз
Путин наградил Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНародный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артиста балета Николая Цискаридзе орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за развитие культуры и искусства, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
"За большие услуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Цискаридзе Николая Максимовича - исполняющего обязанности ректора федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой", - говорится в сообщении.
Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Биография Николая Цискаридзе
31 декабря 2023, 01:09
Артист балета, народный артист РФ, ректор Академии Русского Балета им. А.Я. Вагановой Цискаридзе родился 31 декабря 1973 года в Тбилиси (Грузия) в семье скрипача и школьной учительницы.
Цискаридзе гастролировал во многих странах мира, выступал на сценах ведущих театров, таких как "Ла Скала" в Милане (Италия), Новый национальный театр в Токио (Япония), Театр Елисейских полей в Париже (Франция) и других.
Ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Цискаридзе и Чурикова получили ТЭФИ как лучшие ведущие шоу
7 декабря 2023, 21:47
 
ШоубизРоссияТбилисиГрузияНиколай ЦискаридзеАкадемия русского балета имени А. Я. ВагановойВладимир Путин
 
 
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