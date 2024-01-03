https://ria.ru/20240103/opasnost-1919536506.html

Илон Маск предупредил человечество об опасности

Илон Маск предупредил человечество об опасности - РИА Новости, 03.01.2024

Илон Маск предупредил человечество об опасности

Демографический коллапс угрожает человечеству, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T03:58

2024-01-03T03:58

2024-01-03T11:10

в мире

илон маск

spacex

сша

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Демографический коллапс угрожает человечеству, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X."Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, — это демографический коллапс", — так Маск прокомментировал сообщение пользователя Сети о рекордно низком уровне рождаемости в нескольких странах.Ранее основатель SpaceX выразил мнение, что 2024 год станет хуже предыдущих.

https://ria.ru/20221113/prognozy-1830927122.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, илон маск, spacex, сша