https://ria.ru/20240103/opasnost-1919536506.html
Илон Маск предупредил человечество об опасности
Илон Маск предупредил человечество об опасности - РИА Новости, 03.01.2024
Илон Маск предупредил человечество об опасности
Демографический коллапс угрожает человечеству, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T03:58
2024-01-03T03:58
2024-01-03T11:10
в мире
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Демографический коллапс угрожает человечеству, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X."Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, — это демографический коллапс", — так Маск прокомментировал сообщение пользователя Сети о рекордно низком уровне рождаемости в нескольких странах.Ранее основатель SpaceX выразил мнение, что 2024 год станет хуже предыдущих.
https://ria.ru/20221113/prognozy-1830927122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, spacex, сша
В мире, Илон Маск, SpaceX, США
Илон Маск предупредил человечество об опасности
Илон Маск назвал демографический коллапс самой большой угрозой человечеству