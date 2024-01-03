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Илон Маск предупредил человечество об опасности - РИА Новости, 03.01.2024
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03:58 03.01.2024 (обновлено: 11:10 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/opasnost-1919536506.html
Илон Маск предупредил человечество об опасности
Илон Маск предупредил человечество об опасности - РИА Новости, 03.01.2024
Илон Маск предупредил человечество об опасности
Демографический коллапс угрожает человечеству, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T03:58
2024-01-03T11:10
в мире
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Демографический коллапс угрожает человечеству, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X."Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, — это демографический коллапс", — так Маск прокомментировал сообщение пользователя Сети о рекордно низком уровне рождаемости в нескольких странах.Ранее основатель SpaceX выразил мнение, что 2024 год станет хуже предыдущих.
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в мире, илон маск, spacex, сша
В мире, Илон Маск, SpaceX, США
Илон Маск предупредил человечество об опасности

Илон Маск назвал демографический коллапс самой большой угрозой человечеству

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Демографический коллапс угрожает человечеству, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X.
"Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, — это демографический коллапс", — так Маск прокомментировал сообщение пользователя Сети о рекордно низком уровне рождаемости в нескольких странах.
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Ранее основатель SpaceX выразил мнение, что 2024 год станет хуже предыдущих.
 
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