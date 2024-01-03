https://ria.ru/20240103/oon-1919528130.html

В ООН призвали к деэскалации конфликта после гибели людей в Белгороде

В ООН призвали к деэскалации конфликта после гибели людей в Белгороде - РИА Новости, 03.01.2024

В ООН призвали к деэскалации конфликта после гибели людей в Белгороде

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывает к деэскалации и защите гражданского населения после гибели людей в России и на Украине,... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T00:29

2024-01-03T00:29

2024-01-03T00:30

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ЖЕНЕВА, 3 янв - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывает к деэскалации и защите гражданского населения после гибели людей в России и на Украине, сообщает его управление в соцсети X. В субботу постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что молчание Тюрка по поводу смертельного удара Украины по центру Белгорода является позорным, он не заслуживает занимать этот пост. "Тревожная эскалация боевых действий, десятки мирных жителей убиты на Украине и в России. Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные нападения на гражданские объекты. Фолькер Тюрк призывает к немедленным шагам по деэскалации, обеспечению защиты гражданских лиц и уважению международного права", - говорится в заявлении. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода . По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. Президент России Владимир Путин назвал украинскую атаку на Белгород терактом. Он отметил, что российская армия бьет высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военных, наемников, по другим центрам подобного рода - по военным объектам прежде всего. Белгород 2 января вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области две ракеты "Точка-У" и 24 ракеты "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще 11 человек пострадали.

https://ria.ru/20240102/vsu-1919522020.html

https://ria.ru/20240102/obstrel-1919520146.html

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