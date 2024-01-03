https://ria.ru/20240103/odezhda-1919242558.html

Столичный производитель одежды выпустил около 9 тысяч зимних курток

Столичный производитель одежды выпустил около 9 тысяч зимних курток - РИА Новости, 03.01.2024

Столичный производитель одежды выпустил около 9 тысяч зимних курток

Предприятие-резидент столичного промкластера "Кунцево" произвело по итогам 2023 года более 30 тысяч экземпляров верхней одежды, в том числе около 9 тысяч зимних РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T11:14

2024-01-03T11:14

2024-01-03T11:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Предприятие-резидент столичного промкластера "Кунцево" произвело по итогам 2023 года более 30 тысяч экземпляров верхней одежды, в том числе около 9 тысяч зимних курток, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Московская компания "Альпекс Класс" с 1995 года шьет куртки, плащи, ветровки и другую одежду для детей и взрослых.По словам Овчинского, всего столичный легпром представлен более, чем 250 производственными компаниями."Они выпускают одежду, головные уборы, обувь, изделия из кожи и меха и другие товары. В 2023 году предприятие "Альпекс Класс" выпустило более 8,6 тысячи курток к зимнему периоду. За этот период компания произвела свыше 30 тысяч изделий верхней одежды и около 19 тысяч трикотажных товаров", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Москва – город с развитым производством, здесь работает свыше 4 тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. В Москве созданы комфортные условий для развития крупного, малого и среднего бизнеса, ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

москва

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москва, владислав овчинский