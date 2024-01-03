https://ria.ru/20240103/odessa-1919597315.html

В Одессе будут учить женщин водить автобусы из-за нехватки водителей-мужчин

В Одессе будут учить женщин водить автобусы из-за нехватки водителей-мужчин - РИА Новости, 03.01.2024

В Одессе будут учить женщин водить автобусы из-за нехватки водителей-мужчин

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил телеканалу "Общественное" в среду, что в городе недостаточное количество водителей автобусов из-за мобилизации, поэтому... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T17:14

2024-01-03T17:14

2024-01-03T17:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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геннадий труханов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил телеканалу "Общественное" в среду, что в городе недостаточное количество водителей автобусов из-за мобилизации, поэтому власти планируют набирать и обучать женщин вождению этого транспорта. "У нас есть водители, но не в том количестве, которое необходимо. Мы договорились с нашими партнерами, если будут женщины, которые хотели научиться и быть водителями на таком транспорте, потому что сейчас мужчин мало (из-за мобилизации - ред.)", – приводит слова Труханова телеканал. По его словам, городу передали десять автобусов немецкие партнеры, также идут переговоры со Стамбулом. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, одесса, геннадий труханов, вооруженные силы украины