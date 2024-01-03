https://ria.ru/20240103/obstrely-1919541567.html

Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ - РИА Новости, 03.01.2024

Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Село Солоти Белгородской области попало под украинский обстрел, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T06:31

2024-01-03T06:31

2024-01-03T06:31

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Село Солоти Белгородской области попало под украинский обстрел, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Солоти Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В двух частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля, также повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте. Продолжается обход территории", - написал он.

https://ria.ru/20240103/spetsoperatsiya-1919538798.html

белгородская область

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2024

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины