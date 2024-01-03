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Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:31 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/obstrely-1919541567.html
Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ
Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ - РИА Новости, 03.01.2024
Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ
Село Солоти Белгородской области попало под украинский обстрел, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T06:31
2024-01-03T06:31
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Село Солоти Белгородской области попало под украинский обстрел, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Солоти Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В двух частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля, также повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте. Продолжается обход территории", - написал он.
https://ria.ru/20240103/spetsoperatsiya-1919538798.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Гладков: белгородское село Солоти попало под обстрел ВСУ, пострадавших нет

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Село Солоти Белгородской области попало под украинский обстрел, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Под обстрел ВСУ попало село Солоти Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В двух частных домовладениях выбиты окна, посечена кровля, также повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте. Продолжается обход территории", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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