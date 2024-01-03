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В Горловке школа-интернат получила повреждения в результате обстрела - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:26 03.01.2024 (обновлено: 01:33 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/obstrely-1919530947.html
В Горловке школа-интернат получила повреждения в результате обстрела
В Горловке школа-интернат получила повреждения в результате обстрела - РИА Новости, 03.01.2024
В Горловке школа-интернат получила повреждения в результате обстрела
Школа-интернат в центральном районе Горловки получила повреждения в результате ночного обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр Горловки Иван... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T01:26
2024-01-03T01:33
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
россия
донецкая народная республика
украина
иван приходько
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Школа-интернат в центральном районе Горловки получила повреждения в результате ночного обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 0.35 по Горловке было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 1.10 еще четыре кассетных снаряда того же калибра."В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских бандформирований повреждена школа-интернат №9", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240103/pvo-1919529213.html
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горловка
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горловка, вооруженные силы украины, происшествия, россия, донецкая народная республика, украина, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько
В Горловке школа-интернат получила повреждения в результате обстрела

Мэр: в Горловке школа-интернат получила повреждения в результате обстрела ВСУ

© Фото : пресс-служба главы ГорловкиПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© Фото : пресс-служба главы Горловки
Последствия обстрела ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Школа-интернат в центральном районе Горловки получила повреждения в результате ночного обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 0.35 по Горловке было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 1.10 еще четыре кассетных снаряда того же калибра.
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"В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских бандформирований повреждена школа-интернат №9", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван Приходько
 
 
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