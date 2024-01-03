https://ria.ru/20240103/obstrely-1919530947.html

В Горловке школа-интернат получила повреждения в результате обстрела

В Горловке школа-интернат получила повреждения в результате обстрела - РИА Новости, 03.01.2024

В Горловке школа-интернат получила повреждения в результате обстрела

Школа-интернат в центральном районе Горловки получила повреждения в результате ночного обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр Горловки Иван... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T01:26

2024-01-03T01:26

2024-01-03T01:33

специальная военная операция на украине

горловка

вооруженные силы украины

происшествия

россия

донецкая народная республика

украина

иван приходько

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911503959_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_60f702376b86bd7a3acfb100835c037e.jpg

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Школа-интернат в центральном районе Горловки получила повреждения в результате ночного обстрела со стороны украинских войск, сообщает мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 0.35 по Горловке было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 1.10 еще четыре кассетных снаряда того же калибра."В результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских бандформирований повреждена школа-интернат №9", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240103/pvo-1919529213.html

https://ria.ru/20240102/vzryvy-1919526133.html

горловка

россия

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, вооруженные силы украины, происшествия, россия, донецкая народная республика, украина, иван приходько