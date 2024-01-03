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При обстреле ВСУ Ясиноватского района пострадала мирная жительница
При обстреле ВСУ Ясиноватского района пострадала мирная жительница - РИА Новости, 03.01.2024
При обстреле ВСУ Ясиноватского района пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватского района ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T22:32
2024-01-03T22:32
2024-01-03T22:33
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватского района ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее сообщалось, что с 11.55 до 12.00 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним в общей сложности десять снарядов из "натовской" артиллерии калибра 155 миллиметров. "Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц... Ясиноватский район: на Горловской трассе ранена женщина 1957 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле ВСУ Ясиноватского района пострадала мирная жительница
СЦКК ДНР: при обстреле ВСУ Ясиноватского района пострадала мирная жительница