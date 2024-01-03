https://ria.ru/20240103/obstrel-1919632257.html

При обстреле ВСУ Ясиноватского района пострадала мирная жительница

При обстреле ВСУ Ясиноватского района пострадала мирная жительница - РИА Новости, 03.01.2024

При обстреле ВСУ Ясиноватского района пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватского района ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T22:32

2024-01-03T22:32

2024-01-03T22:33

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

донецк

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватского района ДНР, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее сообщалось, что с 11.55 до 12.00 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним в общей сложности десять снарядов из "натовской" артиллерии калибра 155 миллиметров. "Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц... Ясиноватский район: на Горловской трассе ранена женщина 1957 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

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донецкая народная республика, петровский район, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия