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Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 03.01.2024
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T20:28
2024-01-03T20:28
2024-01-03T20:36
специальная военная операция на украине
сцкк
донецкая народная республика
куйбышевский район
донецк
происшествия
кировский район
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Ураины - ред.) по направлению: 20.20 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено десять ракет из РСЗО", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.Согласно представительству, с 19.40 по 20.15 мск украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке, а в 19.30 - три снаряда того же калибра по Ясиноватскому району.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
донецкая народная республика
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сцкк, донецкая народная республика, куйбышевский район, донецк, происшествия, кировский район
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Донецк, Происшествия, Кировский район
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка
ВСУ выпустили десять ракет по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка