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Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 03.01.2024

Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T20:28

2024-01-03T20:28

2024-01-03T20:36

специальная военная операция на украине

сцкк

донецкая народная республика

куйбышевский район

донецк

происшествия

кировский район

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Ураины - ред.) по направлению: 20.20 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено десять ракет из РСЗО", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.Согласно представительству, с 19.40 по 20.15 мск украинские войска выпустили шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Макеевке, а в 19.30 - три снаряда того же калибра по Ясиноватскому району.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

донецкая народная республика

куйбышевский район

донецк

кировский район

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сцкк, донецкая народная республика, куйбышевский район, донецк, происшествия, кировский район