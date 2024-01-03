Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 17 снарядов по Донецку, Горловке и Макеевке
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Горловке и Макеевке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 17.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 18.05 - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
В 18.15 ВСУ продолжили обстрел Петровского района Донецка и Макеевки, выпустив по ним в общей сложности шесть снарядов из "натовской" артиллерии. В 16.55 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив по городу три снаряда калибра 152 миллиметра.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.