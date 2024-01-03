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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - РИА Новости, 03.01.2024

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Горловке и Макеевке, сообщает представительство ДНР... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T19:12

2024-01-03T19:12

2024-01-03T19:12

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

макеевка

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Горловке и Макеевке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 17.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 18.05 - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. В 18.15 ВСУ продолжили обстрел Петровского района Донецка и Макеевки, выпустив по ним в общей сложности шесть снарядов из "натовской" артиллерии. В 16.55 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив по городу три снаряда калибра 152 миллиметра. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html

донецк

горловка

макеевка

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донецк, горловка, макеевка, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия