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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 03.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/obstrel-1919591532.html
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 03.01.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска в 14.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T16:36
2024-01-03T16:36
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска в 14.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.20 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1909948099.html
кировский район
донецк
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА на Кировский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска в 14.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.20 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.01.2024
2 января, 16:14
 
Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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