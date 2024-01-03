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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 03.01.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска в 14.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T16:36

2024-01-03T16:36

2024-01-03T16:36

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска в 14.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.20 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1909948099.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия