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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 03.01.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска в 14.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T16:36
2024-01-03T16:36
2024-01-03T16:36
специальная военная операция на украине
кировский район
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сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска в 14.20 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.20 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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кировский район
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА на Кировский район Донецка