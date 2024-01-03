Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Ясиноватский район
ВСУ выпустили 20 снарядов по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМестная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра
Местная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду еще 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, Горловке и территории Ясиноватского района, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 14.10 - населенный пункт Архангельское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.10 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.15 - населенный пункт Архангельское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.15 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кроме того, с 14.20 до 14.45 ВСУ обстреливали Горловку и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов из "натовской" артиллерии.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.