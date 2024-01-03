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ВСУ выпустили почти 30 натовских снарядов по ДНР - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:45 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/obstrel-1919573688.html
ВСУ выпустили почти 30 натовских снарядов по ДНР
ВСУ выпустили почти 30 натовских снарядов по ДНР - РИА Новости, 03.01.2024
ВСУ выпустили почти 30 натовских снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили в среду 28 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Горловке и Макеевке, сообщает в... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T13:45
2024-01-03T13:45
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
макеевка
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду 28 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Горловке и Макеевке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской и Никитовский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. С 13.15 до 13.25 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка, Горловку и Макеевку, выпустив по ним в общей сложности 17 снарядов из "натовской" артиллерии. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240101/obstrel-1919363504.html
горловка
донецк
макеевка
донецкая народная республика
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горловка, донецк, макеевка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Макеевка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
ВСУ выпустили почти 30 натовских снарядов по ДНР

ВСУ выпустили 28 натовских снарядов по Донецку, Горловке и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду 28 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Горловке и Макеевке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской и Никитовский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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С 13.15 до 13.25 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка, Горловку и Макеевку, выпустив по ним в общей сложности 17 снарядов из "натовской" артиллерии.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкМакеевкаСЦККДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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