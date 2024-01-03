https://ria.ru/20240103/obstrel-1919573688.html

ВСУ выпустили почти 30 натовских снарядов по ДНР

ВСУ выпустили почти 30 натовских снарядов по ДНР - РИА Новости, 03.01.2024

ВСУ выпустили почти 30 натовских снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили в среду 28 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Горловке и Макеевке, сообщает в... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T13:45

2024-01-03T13:45

2024-01-03T13:45

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

макеевка

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду 28 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Горловке и Макеевке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской и Никитовский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. С 13.15 до 13.25 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка, Горловку и Макеевку, выпустив по ним в общей сложности 17 снарядов из "натовской" артиллерии. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240101/obstrel-1919363504.html

горловка

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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горловка, донецк, макеевка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия