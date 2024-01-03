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Украинские войска выпустили более 15 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили более 15 снарядов по ДНР - РИА Новости, 03.01.2024
Украинские войска выпустили более 15 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили в среду 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и территории Ясиноватского района, сообщает в... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T11:55
2024-01-03T11:55
2024-01-03T11:55
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и территории Ясиноватского района, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.30 - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 10.45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.45 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. С 10.55 до 11.25 ВСУ продолжали обстреливать Куйбышевский район Донецка и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним в общей сложности семь снарядов из "натовской" артиллерии. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, макеевка, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили более 15 снарядов по ДНР
ВСУ выпустили 16 снарядов по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району
ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости.
Украинские войска выпустили в среду 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и территории Ясиноватского района, сообщает в Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.30 - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 10.45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.45 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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С 10.55 до 11.25 ВСУ продолжали обстреливать Куйбышевский район Донецка и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним в общей сложности семь снарядов из "натовской" артиллерии.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.