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Украинские войска выпустили около 20 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили около 20 снарядов по Донецку - РИА Новости, 03.01.2024

Украинские войска выпустили около 20 снарядов по Донецку

Украинские войска более чем за два часа выпустили по разным районам Донецка 17 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе три кассетных, сообщает... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T10:54

2024-01-03T10:54

2024-01-03T10:55

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

петровский район

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинские войска более чем за два часа выпустили по разным районам Донецка 17 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе три кассетных, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный). 10.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 10.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 10.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 10.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, сцкк, петровский район, донецкая народная республика, происшествия