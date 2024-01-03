ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки выпустили 54 снаряда по Белгородской области
Фрагмент снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили не менее 54 снарядов по шести районам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В среду губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 2 января. За прошедшие сутки украинские военные выпустили по шести районам 54 снаряда, включая одно устройство с дрона. Гладков в сводке не привел данные по украинскому обстрелу города Белгорода. Но, согласно информации от Минобороны, ВСУ за 2 января выпустили по городу и Белгородской области две ракеты "Точка-У" и 24 ракеты "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. За отчетный день один человек погиб, 12 пострадали. В результате обстрелов повреждения получили 94 частных дома, 7 квартир в 6 многоквартирных домах, 7 хозобъектов, 3 гаража, 52 автомобиля и ЛЭП.
"В городе Белгороде в результате обстрела из РЗСО "Ольха" погиб один человек – мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. 11 человек получили ранения... Различные разрушения зафиксированы в 64 частных домовладениях, в 7 квартирах 6 МКД, 7 хозяйственных объектах, одном гараже и 44 транспортных средствах", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено два артиллерийских снаряда. В селе Нехотеевка с дрона сброшен один осколочный боеприпас. По информации главы региона, после работы системы ПВО повреждения выявлены в поселках Разумное, Северный и Беловском, Тавровском, Дубовском и Новосадовском сельских поселениях. Зафиксированы повреждения в 22 частных домовладениях, двух гаражах и 8 автомобилях. В Валуйском городском округе в селе Солоти в результате работы ПВО осколками ранена девочка четырнадцати лет, в госпитализации она не нуждается. Незначительные повреждения выявлены в 8 частных домовладениях и ЛЭП, уточнил глава области.
По словам губернатора, в Грайворонском горокруге по окраине села Заречье-Первое выпущено 20 минометных снарядов и 10 снарядов из артиллерии, по селу Козинка – 4 минометных снаряда. В Краснояружском районе на окраине села Колотиловка сдетонировал дрон-камикадзе.
"В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино – зафиксировано 2 прилета. Пострадавших нет. Повреждения получило одно из производственных зданий. По посёлку Красное выпущено 13 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 2 минометных снаряда", - подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.