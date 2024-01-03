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ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:48 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/obstrel-1919554522.html
ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 03.01.2024
ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили не менее 54 снарядов по шести районам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T10:48
2024-01-03T10:48
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили не менее 54 снарядов по шести районам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В среду губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 2 января. За прошедшие сутки украинские военные выпустили по шести районам 54 снаряда, включая одно устройство с дрона. Гладков в сводке не привел данные по украинскому обстрелу города Белгорода. Но, согласно информации от Минобороны, ВСУ за 2 января выпустили по городу и Белгородской области две ракеты "Точка-У" и 24 ракеты "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. За отчетный день один человек погиб, 12 пострадали. В результате обстрелов повреждения получили 94 частных дома, 7 квартир в 6 многоквартирных домах, 7 хозобъектов, 3 гаража, 52 автомобиля и ЛЭП. "В городе Белгороде в результате обстрела из РЗСО "Ольха" погиб один человек – мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. 11 человек получили ранения... Различные разрушения зафиксированы в 64 частных домовладениях, в 7 квартирах 6 МКД, 7 хозяйственных объектах, одном гараже и 44 транспортных средствах", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено два артиллерийских снаряда. В селе Нехотеевка с дрона сброшен один осколочный боеприпас. По информации главы региона, после работы системы ПВО повреждения выявлены в поселках Разумное, Северный и Беловском, Тавровском, Дубовском и Новосадовском сельских поселениях. Зафиксированы повреждения в 22 частных домовладениях, двух гаражах и 8 автомобилях. В Валуйском городском округе в селе Солоти в результате работы ПВО осколками ранена девочка четырнадцати лет, в госпитализации она не нуждается. Незначительные повреждения выявлены в 8 частных домовладениях и ЛЭП, уточнил глава области. По словам губернатора, в Грайворонском горокруге по окраине села Заречье-Первое выпущено 20 минометных снарядов и 10 снарядов из артиллерии, по селу Козинка – 4 минометных снаряда. В Краснояружском районе на окраине села Колотиловка сдетонировал дрон-камикадзе. "В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино – зафиксировано 2 прилета. Пострадавших нет. Повреждения получило одно из производственных зданий. По посёлку Красное выпущено 13 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 2 минометных снаряда", - подчеркнул Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240103/gladkov-1919552047.html
https://ria.ru/20240103/pvo-1919548396.html
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происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки выпустили 54 снаряда по Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили не менее 54 снарядов по шести районам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В среду губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 2 января. За прошедшие сутки украинские военные выпустили по шести районам 54 снаряда, включая одно устройство с дрона. Гладков в сводке не привел данные по украинскому обстрелу города Белгорода. Но, согласно информации от Минобороны, ВСУ за 2 января выпустили по городу и Белгородской области две ракеты "Точка-У" и 24 ракеты "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. За отчетный день один человек погиб, 12 пострадали. В результате обстрелов повреждения получили 94 частных дома, 7 квартир в 6 многоквартирных домах, 7 хозобъектов, 3 гаража, 52 автомобиля и ЛЭП.
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"В городе Белгороде в результате обстрела из РЗСО "Ольха" погиб один человек – мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. 11 человек получили ранения... Различные разрушения зафиксированы в 64 частных домовладениях, в 7 квартирах 6 МКД, 7 хозяйственных объектах, одном гараже и 44 транспортных средствах", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено два артиллерийских снаряда. В селе Нехотеевка с дрона сброшен один осколочный боеприпас. По информации главы региона, после работы системы ПВО повреждения выявлены в поселках Разумное, Северный и Беловском, Тавровском, Дубовском и Новосадовском сельских поселениях. Зафиксированы повреждения в 22 частных домовладениях, двух гаражах и 8 автомобилях. В Валуйском городском округе в селе Солоти в результате работы ПВО осколками ранена девочка четырнадцати лет, в госпитализации она не нуждается. Незначительные повреждения выявлены в 8 частных домовладениях и ЛЭП, уточнил глава области.
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По словам губернатора, в Грайворонском горокруге по окраине села Заречье-Первое выпущено 20 минометных снарядов и 10 снарядов из артиллерии, по селу Козинка – 4 минометных снаряда. В Краснояружском районе на окраине села Колотиловка сдетонировал дрон-камикадзе.
"В Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино – зафиксировано 2 прилета. Пострадавших нет. Повреждения получило одно из производственных зданий. По посёлку Красное выпущено 13 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 2 минометных снаряда", - подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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